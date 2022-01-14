Кавазашвили: «Зелимхан Бакаев — ведущий игрок „Спартака“»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о том, что футболист москвичей может уйти из клуба.

Я думаю, что Бакаев — тот футболист, который может играть очень прилично. Почему вдруг не продлевают контракт? Может, суть в том, что он запросил большую сумму, а руководство клуба не готово платить такие деньги. То, что он ведущий игрок «Спартака» и сборной — это бесспорно. Его потеря для «Спартака» будет весомой, но не катастрофической. Сейчас новый тренер, может быть, думает совсем по-другому, например, пригласить совершенно другого полузащитника. Мне будет жаль, если Бакаев уйдет.