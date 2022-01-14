ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «Зелимхан Бакаев — ведущий игрок „Спартака“»

вчера, 23:31

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о том, что футболист москвичей Зелимхан Бакаев может уйти из клуба.

Я думаю, что Бакаев — тот футболист, который может играть очень прилично. Почему вдруг не продлевают контракт? Может, суть в том, что он запросил большую сумму, а руководство клуба не готово платить такие деньги. То, что он ведущий игрок «Спартака» и сборной — это бесспорно. Его потеря для «Спартака» будет весомой, но не катастрофической. Сейчас новый тренер, может быть, думает совсем по-другому, например, пригласить совершенно другого полузащитника. Мне будет жаль, если Бакаев уйдет.

Все новости
Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»
Вчера, 20:47 Комментарии8
Семак: «Для Алипа одного сбора с нами должно быть достаточно»
Вчера, 18:49 Комментарии9
Сёмин — о Фарке: «Галицкий платит свои деньги, кого хочет, того и берёт»
Вчера, 18:02 Комментарии12
Баженов — о трансферной кампании «Спартака»: «Ожидал большего»
Вчера, 17:58 Комментарии6
Евсеев: «Я не говорил, что выступаю против лимита на легионеров»
Вчера, 17:55 Комментарии3
Каттани: «Рано или поздно „Зенит“ кто-то сбросит с трона»
Вчера, 17:19 Комментарии59
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:28
Бывает игрок просто не подходит клубу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Будьте добры, расшифруйте, что вы имеете в виду.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:17
Таких много лучших
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:14
Пользователю Фёдору Паршунину: Алексею Коротееву и ...1969, высказавшим противоположные мнения по данной новости, вы умудрились поставить по плюсу. Так кто же из них прав, или я чего-то не понял ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:51
В первый раз соглашусь с дедушкой Анзором . Бакаева нельзя терять .
beefs
beefs
вчера в 23:40
это местные разборки, разберутся...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Дед гонит последнее время
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100