Гвардиола лично контактировал с агентом Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола связался с агентом бразильца напрямую, чтобы осуществить данный переход. Манчестерский клуб рассматривает Винисиуса в качестве замены Феррану Торресу, который перешёл в «Барселону».
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 27 матчей за «Реал», записав на свой счёт 15 голов и 9 результативных передач.
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Если не согласны с этим, то готовьте млрд евро!!!