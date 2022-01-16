ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Гвардиола лично контактировал с агентом Винисиуса

16 января 2022, 01:35

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола связался с агентом бразильца напрямую, чтобы осуществить данный переход. Манчестерский клуб рассматривает Винисиуса в качестве замены Феррану Торресу, который перешёл в «Барселону».

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 27 матчей за «Реал», записав на свой счёт 15 голов и 9 результативных передач.

Все новости
Слухи«Ньюкасл» хочет арендовать Лингарда
Вчера, 23:14 Комментарии4
СлухиПСЖ предложил Мбаппе новый контракт
Вчера, 22:54 Комментарии8
В «Адане Демирспор» подтвердили, что «Ньюкасл» интересуется Балотелли
Вчера, 16:44 Комментарии8
«Чушь собачья». Директор «Боруссии» Д отреагировал на заявление Холанда
Вчера, 16:22 Комментарии13
Селюк отреагировал на слухи, что Гогуа может перейти в «Туран»
Вчера, 15:04 Комментарии2
Слухи«Дженоа» согласовала аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку
Вчера, 13:53 Комментарии31
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
16 января в 19:27
Винисиус Жуниор не продаётся!!!
Если не согласны с этим, то готовьте млрд евро!!!
dzvinka
dzvinka
16 января в 11:52
лучший игрок реала в этом сезоне, было бы глупо его продавать.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 января в 08:59
Как хорошо Винисиус в этом сезоне! Раньше на нем чуть ли крест не ставили и за кучу нереализованных моментов! Молодец!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 02:21
Толи утка, толи нет, скоро узнаем.
ABir
ABir
16 января в 02:20
Если только на много больше, чем в Реале предложат
протон
протон
16 января в 02:00
Если Пеп и в правду контактировал, то цена игрока автоматом возрастет. Агентам сейчас на руку.
амурец
амурец
16 января в 01:46
Винс никуда не уйдет, да просто это утопия ключевой игрок Рела которого все устраивает и вдруг в МС смехота
Ironigor
Ironigor
16 января в 01:42
Наврядли он уйдёт в Ман Сити. Он в Реале ключевой игрок . И тандем такой как Бензема - Винисиус нельзя рушить .
Сантус
Сантус
16 января в 01:40, ред.
Забавно..)Даже писка от него не слышал о том что его что то не устраивает в Мадриде.И с чего бы Пэпу думать что ему это может быть интересно?Он же не за Эйбаре играет..)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100