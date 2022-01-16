Гвардиола лично контактировал с агентом Винисиуса

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16 января 2022, 01:35

Нападающий «Реала» попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

По данным источника, главный тренер «горожан» связался с агентом бразильца напрямую, чтобы осуществить данный переход. Манчестерский клуб рассматривает Винисиуса в качестве замены Феррану Торресу, который перешёл в «Барселону».

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 27 матчей за «Реал», записав на свой счёт 15 голов и 9 результативных передач.