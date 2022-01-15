«Интер» претендует на подписание Дибалы

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вчера, 23:06

«Ювентус» продолжает переговоры по новому контракту с нападающим .

В течение следующих нескольких недель агент игрока и представители туринского клуба попытаются найти компромисс, чтобы подписать новую сделку. Аргентинец был близок к продлению соглашения с «Ювентусом» в декабре прошлого года, однако тогда переговоры сорвались из-за ряда проблем.

За ситуацией с контрактом Дибалы следит «Интер», который заинтересован в переходе форварда, если он не подпишет новую сделку с «Ювентусом».