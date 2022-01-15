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«Интер» претендует на подписание Дибалы

вчера, 23:06

«Ювентус» продолжает переговоры по новому контракту с нападающим Пауло Дибалой.

В течение следующих нескольких недель агент игрока и представители туринского клуба попытаются найти компромисс, чтобы подписать новую сделку. Аргентинец был близок к продлению соглашения с «Ювентусом» в декабре прошлого года, однако тогда переговоры сорвались из-за ряда проблем.

За ситуацией с контрактом Дибалы следит «Интер», который заинтересован в переходе форварда, если он не подпишет новую сделку с «Ювентусом».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 23:57
Зачем он им нужен
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:49
Лучше уж Лукаку возвращайте, он не такой капризный, как Дибала, а проку от Ромелу гораздо больше.
протон
протон
вчера в 23:14
Пусть валит, сколько можно с ним мучиться! то ему номер 10 дали, повязку кэпа дали, зп 10 лямов предлагали а ему всё мало! В 28 лет ничего больше не даст клубу!
Хрустальный мальчик
beefs
beefs
вчера в 23:12
руководству клуба виднее кого им нужно...
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