В Испании считают, что «Реал» обыграет «Барселону» в матче за Суперкубок

Сегодня «Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.
Испанское издание El Chiringuito TV провело опрос о том, кто выйдет победителем в данной встрече. 71,1% проголосовавших считают, что победу одержит «Реал», а лишь 28,9% отдали своё предпочтение «Барселоне».
📊 ¿QUIÉN GANARÁ 'EL CLÁSICO' mañana? ¡Participa ya" #ChiringuitoSupercopa— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 12, 2022
Так, что Реал явный фаворит, но история показывает, что иногда и явный фаворит оказывается побеждённым, возможно всё, от разгрома Барсы до трудовой победы.
Так, что Реал явный фаворит, но история показывает, что иногда и явный фаворит оказывается побеждённым, возможно всё, от разгрома Барсы до трудовой победы.