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В Испании считают, что «Реал» обыграет «Барселону» в матче за Суперкубок

вчера, 09:43
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Сегодня «Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.

Испанское издание El Chiringuito TV провело опрос о том, кто выйдет победителем в данной встрече. 71,1% проголосовавших считают, что победу одержит «Реал», а лишь 28,9% отдали своё предпочтение «Барселоне».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:54
Думается, будь на месте Реала в опросе любая другая команда ЛаЛиги, результаты не сильно бы отличались. Барселона на данный момент, к сожалению, конкурент не многим
протон
протон
вчера в 18:54
Люблю, когда Лапорта открывает рот перед каким-либо важным событием)
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:25
В каком бы состоянии не была Барселона или Реал, не забывайте, что это одно из самых принципиальных противостояний в футбольном мире, и здесь результат предсказать невозможно. Да на бумаге всё в пользу Реала, но это на бумаге, а на поле играют футболисты.
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:44
Очень хочется победы Реала над Барселоной сегодня,да и всегда!
И этот супер кубок Реал должен брать,обьективно!
sash71
sash71
вчера в 11:41, ред.
Хочу чтоб победила Барса но расклад сил естественно не в их пользу. С приходом Карло он смог в короткий срок мобилизовать команду и наладить рисунок игры, который собственно даёт отличные на сегодня результаты. Барселона же провалилась в яму из которой будет еще выходить не один день, а может и год. По крайней мере я за красивый и зрелищный футбол. От самого только названия Эль Классико кровь стынет в жилах.
ОПС
ОПС
вчера в 11:37
Игра все расставит по своим местам.
NOVA
NOVA
вчера в 11:34
ну дай бог, что бы так оно и было!!! главное что бы Реал не расслабился и не считал себя фаворитом, а собрался и разнес барсу!!! удачи и победы Реалу!!!
1 984
1 984
вчера в 11:14
Не люблю Реал, но стоит объективно взглянуть на вещи. Барселона, как клуб, сейчас в глубочайшем кризисе и когда это закончится пока не понятно. На сегодняшний день Барселона скорее середняк, чем ровня Реалу. Но Сильная Барселона нужна и самому Реалу и хорошо, что Флорентино Перес это понимает. Сегодня Реал должен уверенно побеждать. И чем больнее будет Барселоне сейчас, тем ближе будет выздоровление.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:13
Барсе с такой игрой не выиграть.
амурец
амурец
вчера в 11:04
Барса может обыграть Реал, только в том случае если Реал вообще играть не будет
112910415
112910415
вчера в 11:02
победит Реал, к сожалению.
такова нынче реальность.
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:56
Считоводы)) нтчейку сбацают
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:55
    РАМИН МАМЕДОВ
    РАМИН МАМЕДОВ
    вчера в 10:51
    Даже зенит может обыграть такую барсу
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 10:33
    Сейчас Реал объективно посильнее, но тут возможно всё.
    V.Е.N.О.M
    V.Е.N.О.M
    вчера в 10:31
    Все узнаем после матча.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:24
    Шансов больше
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:19
    Ну это не мудрено. Реал сейчас действительно сильнее Барсы и это отвергать смысла нет. Реал уверенно лидирует в Ла лиги и имеет сыгранную команду. Барса же напротив находится в стадии перестройки. В команде много талантливой молодёжи, есть опытные бойцы, но нет самой команды, которая может чего то добиваться. Хави с Лапортой сейчас строят команду на перспективу.
    Так, что Реал явный фаворит, но история показывает, что иногда и явный фаворит оказывается побеждённым, возможно всё, от разгрома Барсы до трудовой победы.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:12
    Могут ничейку скатать!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:07
    А разве могут быть другие мнения и варианты.
    gghfpr6zm75z
    gghfpr6zm75z
    вчера в 10:02
    В России считают также
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:49
    Тут и к бабке ходить не надо.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:47
    Наверное, не только в Испании, "Реал" сейчас показывает гораздо лучшую игру и гораздо лучшие результаты, да и "старая гвардия" "Реала" находится не в пример в более хорошей форме.
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