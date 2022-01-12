В Испании считают, что «Реал» обыграет «Барселону» в матче за Суперкубок

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вчера, 09:43

Сегодня «Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании.

Испанское издание El Chiringuito TV провело опрос о том, кто выйдет победителем в данной встрече. 71,1% проголосовавших считают, что победу одержит «Реал», а лишь 28,9% отдали своё предпочтение «Барселоне».