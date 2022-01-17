«Нижний Новгород» назвал состав команды на первый зимний сбор в Турции

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сегодня, 13:17

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил состав команды, который отправится на первый зимний сбор в Турцию.

Вратари: Артур Нигматуллин, Артур Анисимов, Никита Гойло (на просмотре);

Защитники: Кирилл Гоцук; Даниил Пенчиков, Алексей Козлов, Иван Миладинович, Иброгимхалил Юлдошев, Лукас Масоэро, Акош Кечкеш, Никита Каккоев, Виктор Александров (на просмотре), Егор Пигаев;

Полузащитники: Николай Калинский, Денис Ткачук, Илья Берковский, Альберт Шарипов, Игорь Горбунов, Павел Карасев, Дмитрий Югалдин, Егор Гаганин, Никита Моцпан (на просмотре);

Нападающие: Ричлорд Эннин, Кирилл Косарев, Александр Шестюк, Тимур Сулейманов.

Первый турецкий сбор команды пройдет с 17 по 30 января. Ожидается, что «Нижний Новгород» проведет на сборе 3 контрольных поединка.