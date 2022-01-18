Ситуация с Марсьялем, возвращение Погба и виды на МакГинна. Рангник пробует выжить в «Ман Юнайтед»

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18 января 2022, 21:20

Букмекеры уже принимают ставки на увольнение.

Рангник по-прежнему не контролирует ситуацию в МЮ

Матч с «Астон Виллой» в прошедший уикенд мог открыть для «Манчестер Юнайтед» портал на светлую сторону. Манкунианцы начали год с минимального поражения от «Вулверхэмптона», потом с тем же счетом 1:0 переиграли «Виллу» в Кубке Англии, но откровенно «отскочили» в том матче: команда Стивена Джеррарда лишилась двух голов из-за небольших офсайдов, были попадания в каркас и сэйвы Де Хеа, а «красные дьяволы» совершили пугающее количество потерь на своей половине поля.

Бирмингемцы жаждали реванша после досадного вылета из Кубка Англии, а календарь предоставил им возможность отомстить МЮ уже в конце недели: «Астон Вилла» принимала дорогих гостей на своем стадионе. Рангник отказался от своей так и не заработавшей схемы 4-2-2-2, перешел на 4-3-3, а «Юнайтед» выдал лучший отрезок под его руководством: забили быстрый гол, полностью сковали команду Джеррарда в первые полчаса, а в середине второго тайма Бруну Фернандеш оформил дубль и, казалось, закрыл игру.

Но у Стиви Джи нашелся козырь в рукаве: вышедший на замену Коутиньо за 22 минуты оформил 1+1, сделал ассист и забил гол, итогом матча стала ничья 2:2, поддержавшая волну разговоров о кризисе в «Манчестер Юнайтед», тем более с высоты результат уже и игра команды Рангника выглядела не так уж впечатляюще. По крайней мере, оба гола забили после грубых ошибок футболистов «Виллы», чистое созидание осталось примерно на том же уровне. Попутно возникла неприятная ситуация, напомнившая Ральфу о том, что футбол — игра главным образом с людьми.

Конфликт с Марсьяльем решен, но осадочек остался

После матча с «Астон Виллой» у Рангника спросили об отсутствии в заявке Антони Марсьяле, и немецкий тренер брякнул буквально следующее:

Он не хотел быть в составе на эту игру. По этой причине он не поехал с нами в Бирмингем.

Марсьяль отреагировал мгновенно, и своим выступлением в социальных сетях французский нападающий, по сути, уличил Рангника во лжи:

Я никогда бы не отказался играть за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже 7 лет и никогда не было такого, чтобы я относился к команде или фанатам неуважительного. Этого не было и никогда не будет.

Известно, что Антони может сменить клуб в зимнее трансферное окно, а сам Рангник на него не особо рассчитывает, однако это не дает Ральфу права обвинять футболиста в непрофессиональном поведении без веских на то причин.

Завтра у МЮ игра с «Брентфордом», и на брифинге тренера спросили о ситуации с Марсьялем. Рангник заявил, что «конфликт полностью улажен после личной беседы», при этом не стал уточнять, откуда взялись две диаметрально противоположные версии, озвученные им и футболистам.

Как сообщают источники ESPN из раздевалки «Манчестер Юнайтед», Ральф вообще не придал значения произошедшему, не стал извиняться и объясняться перед Марсьялем, а вся «личная беседа» заключалась в том, что Рангник дважды монотонно повторил какую-то банальность: мол, говорил совсем не то, что растиражировали СМИ , да и поняли его неправильно. Не слишком действенный способ завоевать расположение футболистов.

Рангник воодушевлен скорым возвращением Погба в строй

Поль Погба не появлялся на поле со 2 ноября из-за травмы бедра, но в начале этой недели он вернулся в общую группу и будет допущен к участию в матчах в начале февраля. В понедельник Погба провел первую тренировку под руководством Рангника и произвел впечатление на тренера:

Он показал, каким экстраординарным игроком может быть. То, что я увидел на тренировке, выглядело многообещающим, в ближайшем будущем он станет для нас серьезным усилением. Через две недели Погба станет серьезным претендентом на выход в стартовом составе.

Рангник в курсе, что Погба сидит на чемоданах и не связывает свое будущее с «Манчестер Юнайтед»? Что Погба спит и видит, как бы отхватить контракт пожирнее? И скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ . Разумно ли в такой ситуации выдавать пламенные авансы футболисту, который мыслями уже не здесь и в оставшиеся месяцы в МЮ может, пусть и неосознанно, беречь себя для нового клуба? Еще одно стратегически нелепое заявление Рангника, тем более сделано оно после первой тренировки Поля за 2.5 месяца. Что за удивительные трюки показывал Погба в Кэррингтоне? Скиньте видео, если у кого есть.

МЮ нацеливается на Джона МакГинна

Другая новость сегодняшнего дня намекает, что в клубе все-таки в курсе почти неизбежного расставания с Погба в конце сезона и уже заняты поиском замен. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Астон Виллы» Джона МакГинна, ожидаемая стоимость трансфера — 40 миллионов фунтов. Якобы и Рангник выступает за кандидатуру шотландца, который, по его мнению, способен добавить объема прессинг-действий. Впрочем, все трансферы будут согласовываться с новым главным тренером, а с такой игрой и результатами у Ральфа все меньше шансов задержаться на тренерском мостике МЮ , даже если изначально такие мечты были. Фаворитами клуба остаются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.

1 шанс из 10, что Рангника уволят до конца сезона-2021/22

Между тем английские букмекеры добавили имя Ральфа Рангника в список тренеров, которые с наибольшей вероятностью лишатся работы по ходу нынешнего сезона. Считается, что с большей вероятностью лишатся работы ведущие борьбу за выживание Клаудио Раньери («Уотфорд»), Шон Дайч («Бернли») и Эдди Хау («Ньюкасл»), однако досрочное избавление от Рангника, который пока с трудом справляется с управлением, уже не исключается. Свержение временного тренера, если до этого дойдет — это будет посильнее, чем «Фауст» Гете.