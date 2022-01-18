«Интер» и «Милан» потеряли очки. Итоги 22-го тура Серии А .

Завершились все матчи 22-го тура итальянской Серии А.
«Сампдория» — «Торино» 1:2
Голы: Капуто Франческо 18 — Синго Вильфрид 27, Прат Деннис 67
«Салернитана» — «Лацио» 0:3
Голы: Иммобиле Чиро 7, Иммобиле Чиро 10, Лаццари Мануэль 66
«Ювентус» — «Удинезе» 2:0
Голы: Дибала Пауло 19, МакКенни Уэстон 79
«Сассуоло» — «Верона» 2:4
Голы: Скамакка Джанлука 54, Дефрель Грегуар 67 — Капрари Джанлука 37, Барак Антонин 44, Барак Антонин 57 (пенальти), Барак Антонин 90+4
«Венеция» — «Эмполи» 1:1
Голы: Окереке Давид 73 — Журковски Шимон 26
«Рома» — «Кальяри» 1:0
Гол: Оливейра Сержиу 33 (пенальти)
«Аталанта» — «Интер» 0:0
«Болонья» — «Наполи» 0:2
Голы: Лосано Ирвинг 20, Лосано Ирвинг 47
«Милан» — «Специа» 1:2
Голы: Леау Рафаэл 45+1 — Агудело Кевин 64, Гьяси Эмануэль 90+5
«Фиорентина» — «Дженоа» 6:0
Голы: Одриосола Альваро 15, Бонавентура Джакомо 34, Бираги Кристиано 42, Влахович Душан 51, Бираги Кристиано 69, Торрейра Лукас 77
Ну эта ситуация только на пользу командам преследователям Наполи, Аталанте и Ювентусу .
Но хотелось бы сейчас оставаться на последнем матче сегодняшнего тура где Фиорентина принимала на своём поле команду Дженоа. И что бросисается в глаза что команда гостей Дженоа после расторжения контракта с её главным тренером Шевченко, как говорится совсем рассыпалась . Мало того что команда потеряла в столь плачевной ситуации тренера с которым хоть как-то цыплялась за игру и очки, сейчас просто выглядели как мальчики для битья , что в принципе и случилось в сегодняшнем матче. И теперь возникает более трепетный вопрос скорее всего у агента Миранчука и самого Алексея, а стоит ли вообще переходить заведомо в провальный проект как Дженоа. Да , пускай у него будет там постоянная игровая практика, но нужна ли такая практика, где сейчас будет стоять задача сосредаточенная только больше на обороне , но точно не на импровизации и созидании , чтобы хоть как-то набирать очки. И в такой ситуации и для таких целей игроку типа Миранчука думаю делать точно нечего. Можно потерять даже то что с годами тебя учили и как игрок потерять свою игру и перспективы для будущего своей карьеры. Тут думаю придётся очень многое переотценить и сделать правильное решение с этим переходом. Уж лучше остаться пока в компании Гасперини и дождаться лучших предложений, чем окончательно поставить точку в своей карьере с Дженоа.
Но а Фиорентина конечно же команда которая радует и своих болельщиков и поклонников просто футбола своей игрой. Команда даже при счёте 3:0 не уходила на свою половину и не удерживала мяч , бесполезным перекатыванием как это делают многие команды, а продолжала идти вперёд и дожимать своих соперников и это не может не радовать и восхищаться их игрой, их политикой и тактикой. Может из-за такой игры мне и нравится Верона ,Сассуоло и Фиорентина, которые и сами играют в атаку и другим дают , вот это и есть на мой взгляд настоящее футбольное шоу , которое не может оставить равнодушным болельщиков футбола, и даже в том случае когда команда проигрывает она не перестаёт играть в свой футбол ⚽️ !!! Спасибо таким командам за такое зрелище !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
Ну эта ситуация только на пользу командам преследователям Наполи, Аталанте и Ювентусу .
Но хотелось бы сейчас оставаться на последнем матче сегодняшнего тура где Фиорентина принимала на своём поле команду Дженоа. И что бросисается в глаза что команда гостей Дженоа после расторжения контракта с её главным тренером Шевченко, как говорится совсем рассыпалась . Мало того что команда потеряла в столь плачевной ситуации тренера с которым хоть как-то цыплялась за игру и очки, сейчас просто выглядели как мальчики для битья , что в принципе и случилось в сегодняшнем матче. И теперь возникает более трепетный вопрос скорее всего у агента Миранчука и самого Алексея, а стоит ли вообще переходить заведомо в провальный проект как Дженоа. Да , пускай у него будет там постоянная игровая практика, но нужна ли такая практика, где сейчас будет стоять задача сосредаточенная только больше на обороне , но точно не на импровизации и созидании , чтобы хоть как-то набирать очки. И в такой ситуации и для таких целей игроку типа Миранчука думаю делать точно нечего. Можно потерять даже то что с годами тебя учили и как игрок потерять свою игру и перспективы для будущего своей карьеры. Тут думаю придётся очень многое переотценить и сделать правильное решение с этим переходом. Уж лучше остаться пока в компании Гасперини и дождаться лучших предложений, чем окончательно поставить точку в своей карьере с Дженоа.
Но а Фиорентина конечно же команда которая радует и своих болельщиков и поклонников просто футбола своей игрой. Команда даже при счёте 3:0 не уходила на свою половину и не удерживала мяч , бесполезным перекатыванием как это делают многие команды, а продолжала идти вперёд и дожимать своих соперников и это не может не радовать и восхищаться их игрой, их политикой и тактикой. Может из-за такой игры мне и нравится Верона ,Сассуоло и Фиорентина, которые и сами играют в атаку и другим дают , вот это и есть на мой взгляд настоящее футбольное шоу , которое не может оставить равнодушным болельщиков футбола, и даже в том случае когда команда проигрывает она не перестаёт играть в свой футбол ⚽️ !!! Спасибо таким командам за такое зрелище !!! Удачи !!! Всем Добра !!!