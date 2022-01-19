«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

В матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 1:1.
Первый во встрече гол забил полузащитник гостей Хаким Зиеш на 28-й минуте. На 60-й защитник хозяев Адам Уэбстер сравнял счет.
В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (44 очка), «Брайтон» — на 9-й позиции (29).
В прошлой игре с МС мне не понравилось, что он не выпустил в старте Маунта, Жоржиньо, Хаверца, Вернера, Одои. Оказывается есть основания для этого.
Конечно он немного затянул с заменами еще раз. Но все кто вышел, особенно Вернер и Хаверц вообще деревянные. Если не гол после удара на удачу Зиеша могли бы и проиграть.
А Брайтон молодцы просто! Кукурелья, Берн и особенно Лапти просто уничтожили на своих позициях всех игроков. Да и защита наша дала течь в моменте с голом Вебстера. Никто его не накрыл и дали спокойно ударить.
С хорошей игрой Брайтон!
А болельщикам синих теперь валидолить в каждой игре и болеть чтобы Челси не выбили из четверки. Вот такая у нас теперь задача на сезон в АПЛ.
В прошлой игре с МС мне не понравилось, что он не выпустил в старте Маунта, Жоржиньо, Хаверца, Вернера, Одои. Оказывается есть основания для этого.
Конечно он немного затянул с заменами еще раз. Но все кто вышел, особенно Вернер и Хаверц вообще деревянные. Если не гол после удара на удачу Зиеша могли бы и проиграть.
А Брайтон молодцы просто! Кукурелья, Берн и особенно Лапти просто уничтожили на своих позициях всех игроков. Да и защита наша дала течь в моменте с голом Вебстера. Никто его не накрыл и дали спокойно ударить.
С хорошей игрой Брайтон!
А болельщикам синих теперь валидолить в каждой игре и болеть чтобы Челси не выбили из четверки. Вот такая у нас теперь задача на сезон в АПЛ.