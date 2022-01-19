«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

1642542720

сегодня, 00:52

В матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый во встрече гол забил полузащитник гостей Хаким Зиеш на 28-й минуте. На 60-й защитник хозяев Адам Уэбстер сравнял счет.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (44 очка), «Брайтон» — на 9-й позиции (29).