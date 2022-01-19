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«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

сегодня, 00:52
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый во встрече гол забил полузащитник гостей Хаким Зиеш на 28-й минуте. На 60-й защитник хозяев Адам Уэбстер сравнял счет.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (44 очка), «Брайтон» — на 9-й позиции (29).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:54
Брайтон щас больше чем середняк
azkan
azkan
сегодня в 02:29
Тухель о поздних заменах: "Маркос был на карточке, именно поэтому мы сделали замены позже"
Где логика у Тухеля?! Точно тоже устал. Он все валит на усталость. Отдыхать говорит нужно игрокам. А когда? Нужно выпутываться. Все так играют.
1bear
1bear
сегодня в 02:10
Челси разочаровал,у Тухеля проблемы....
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:55
У Челси спад
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:43
красивый, динамичный матч, Брайтон играл достойно и заслуженно сыграл в ничью!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:26
Челси сейчас не очень похож на победителя ЛЧ!
sash71
sash71 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Одни навесы, навесы и навесы ... на них далеко не уедешь.
azkan
azkan
сегодня в 01:07
Очень невнятная и непонятная игра от Челси Тухеля!
В прошлой игре с МС мне не понравилось, что он не выпустил в старте Маунта, Жоржиньо, Хаверца, Вернера, Одои. Оказывается есть основания для этого.
Конечно он немного затянул с заменами еще раз. Но все кто вышел, особенно Вернер и Хаверц вообще деревянные. Если не гол после удара на удачу Зиеша могли бы и проиграть.
А Брайтон молодцы просто! Кукурелья, Берн и особенно Лапти просто уничтожили на своих позициях всех игроков. Да и защита наша дала течь в моменте с голом Вебстера. Никто его не накрыл и дали спокойно ударить.
С хорошей игрой Брайтон!
А болельщикам синих теперь валидолить в каждой игре и болеть чтобы Челси не выбили из четверки. Вот такая у нас теперь задача на сезон в АПЛ.
sash71
sash71
сегодня в 01:00
Только концовка выдалась зрелищной. Челси уже достиг пика и пожалуй не сможет ни в чём прибавить. Брайтон в отдельных моментах смотрелся по солиднее.
Вообщем матч прошёл в обоюдных атаках и завершилась справедливой ничьей. Челси на больше не наиграл.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:56
Борьба за золото в АПЛ закончилась.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:56
Брайтон интереснее выглядел сегодня. У Челси вообще атаки нету, доходят до штрафной и всё, все в ступоре.
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