«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым

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сегодня, 18:29

Голкипер , скорее всего, продолжит выступать за «Спартак».

По данным источника, московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём. Велика вероятность того, что стороны заключат новую трёхлетнюю сделку.

Ранее «Спартак» подписал новое соглашение с полузащитником клуба.