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«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым

сегодня, 18:29

Голкипер Александр Селихов, скорее всего, продолжит выступать за «Спартак».

По данным источника, московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём. Велика вероятность того, что стороны заключат новую трёхлетнюю сделку.

Ранее «Спартак» подписал новое соглашение с полузащитником клуба.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:14
Должны договориться.
Если Селихов обойдётся без травм, то на весну именно он №1 в раме Спартака. По уровню игры Саша гораздо выше Максименко, и спасает больше, и техничнее, и пластичнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:30
Селихов с удовольствием останется!
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