«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым

Голкипер Александр Селихов, скорее всего, продолжит выступать за «Спартак».
По данным источника, московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём. Велика вероятность того, что стороны заключат новую трёхлетнюю сделку.
Ранее «Спартак» подписал новое соглашение с полузащитником клуба.
Если Селихов обойдётся без травм, то на весну именно он №1 в раме Спартака. По уровню игры Саша гораздо выше Максименко, и спасает больше, и техничнее, и пластичнее.
Если Селихов обойдётся без травм, то на весну именно он №1 в раме Спартака. По уровню игры Саша гораздо выше Максименко, и спасает больше, и техничнее, и пластичнее.