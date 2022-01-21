Пресс-служба «Краснодара» сообщила о расторжении контракт с защитником .

«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.

«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем.



Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.



Мы благодарим Уроша @Uros5Spajic за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/UWGiaz60Jm