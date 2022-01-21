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«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем

сегодня, 18:02

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о расторжении контракт с защитником Урошем Спайичем.

«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.

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Все комментарии
Главный судья
Главный судья
сегодня в 18:33
Ну теперь в лимит вписались...
beefs
beefs
сегодня в 18:18
этого и следовало ожидать...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 18:18
Даже не знаю как сказать. Спаич был как полезен, так бесполезен. Наверное Краснодар стал чистить легионеров.
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