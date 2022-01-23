Фарке: «Команда всегда должна атаковать. Только так можно победить в РПЛ»

Рулевой «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какой стиль игры хочет привить своей новой команде.
Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.
Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.
Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.
Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть.
Надеемся Фарке вернет Краснодару его прекрасную игру в короткий пас.
Надеемся Фарке вернет Краснодару его прекрасную игру в короткий пас.
Все в атаку - пусть один Кайо обороняется.
Все в атаку - пусть один Кайо обороняется.
А если слова найдут продолжение в атакующей игре на поле, то стану персональным фаном Фарке :))
А если слова найдут продолжение в атакующей игре на поле, то стану персональным фаном Фарке :))