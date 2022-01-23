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Фарке: «Команда всегда должна атаковать. Только так можно победить в РПЛ»

вчера, 09:05

Рулевой «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какой стиль игры хочет привить своей новой команде.

Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.

Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.

Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.

Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:35
Уже жду первых игр Краснодара. Пока кажется прогресс неизбежен, коуч топовый для нашей лиги
Надеемся Фарке вернет Краснодару его прекрасную игру в короткий пас.
lotsman
lotsman
вчера в 14:41
В Норвич Сити он также делал атакующий футбол.
KTS22
KTS22
вчера в 12:38
Гладко было на бумаге
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:02
Звучит заманчиво, любопытно будет посмотреть на Краснодар.
makkie
makkie
вчера в 12:01
О как, Галицкий уже успел промыть мозги немцу )))
Все в атаку - пусть один Кайо обороняется.
Сп62
Сп62
вчера в 11:27
Эти слова для хозяина. А подойдёт ли нынешний состав под предлагаемую тактику это вопрос. Вечная задача тренера - воплотить теорию в жизнь. Удаётся, но редко.
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:10
Найдётся и на Фарке свой Бердыев...
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:58
Ага!Через полгода правильно поймёт другое желание хозяина)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:34
Сказать одно, а сделать совсем другое.
112910415
112910415
вчера в 10:30
тренер правильно понял желания хозяина !
1bear
1bear
вчера в 10:29
в атаку - это интересно для зрителей
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:21
Как продемонстрировал Бердыев с "Рубином" в 10-ых годах выиграть РПЛ можно и совершенно противоположной тактикой:
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:10
Вот, это то, что нужно быкам! Главное чтоб его футбол был не полько эффектным, но и эффективным! Удачи быкам
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:09
Бердыев вам в помощь !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:59
Есть у нас уже такая южная команда, которая ну очень любит атаковать. Вот только выиграть пока ничего не может.
1 984
1 984
вчера в 09:57
Хорошо говорит. Посмотрим, что будет делать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:38
Посмотрим, что у него получится.
particular
particular
вчера в 09:26
Уже за одни такие слова стану пристальнее смотреть Краснодар...
А если слова найдут продолжение в атакующей игре на поле, то стану персональным фаном Фарке :))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:19
Языком молоть каждый может
beefs
beefs
вчера в 09:07
хорошие слова, правильные, посмотрим что будет на деле...
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