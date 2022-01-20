У юного короля пасов 43 ассиста в АПЛ. Александер-Арнольд – тактическое явление

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вчера, 10:00

Клопп воспитал настоящего монстра.

Трент – атакующий полузащитник

Формально это правый латераль. По количеству оборонительных действий опережает такого же атакующего Робертсона. Но по смыслу англичанин — правый центральный хавбек, диспетчер «Ливерпуля». Когда Александер-Арнольд в сентябре отдал 35-ю голевую передачу в АПЛ , то оказалось, что лишь три футболиста в истории турнира сделал это раньше.

Фабрегас, Руни и Гиггз справились чуть быстрее, но Александер-Арнольд стал первым защитником, который так рано собрал 35 голевых передач. На сайте АПЛ рекордсменом по количеству голевых передач среди защитников значится Эшли Янг, но это ошибка. Он начинал вингером. Скорее Лейтон Бейнс подходит для титула «рекордсмен среди защитников», хотя у Трента все шансы его обойти.

Молодой игрок уже сделал 43 ассиста в чемпионате, тогда как новый тренер «Эвертона» — ассистент Данкан Фергюсон, отдал 53 голевые передачи за всю карьеру. Александер-Арнольд собрал 12 голов и 56 ассистов в 202 матчах за «Ливерпуль», и для 23-летнего крайнего защитника это феноменальные числа. Особенно в ноябре был в огне и получил за это ценный приз.

Клопп расширяет полномочия игрока

Чистые подачи с фланга остаются опасным оружием в арсенале Трента. Но чем он ближе к «зоне 14» – сектору перед штрафной соперника, тем шире возможности для продвижения мяча в опасную зону. Ловкие Салах и Мане постоянно смещаются на полуфланги, а Александер-Арнольд стал намного чаще появляться в зоне правого центрального хавбека в схеме с тремя полузащитниками.

Возможно, неудачи Алькантары в «Ливерпуле» отчасти связаны с тем, что англичанин уже выполняет его созидательную работу? Трент редко по ходу атак покидает зону перед чужой штрафной площадью от правого угла, откуда Александер-Арнольд чаще подает угловые, и до центра ворот. К слову, если сильные коллеги по амплуа часто не умеют выполнять все типы передач, то Трент универсален.

Англичанин легко разрежет чужую защиту пасом низом через половину поля, может разыграть классический треугольник на полуфланге. Было особенно актуально, когда Эллиот появлялся в основе. Но даже без постоянного партнера из центра поля у Трента всегда найдется приятный бонус для Салаха или Мане. Конечно, форма крутых напарников тоже влияет на голевые показатели латераля, который вышел за привычные рамки.

Нет смысла оставаться в полузащите

Прелесть хитрой и работающей уловки – пока ноги свежие, не нужно перебираться в центр поля на постоянной основе, как делал тот же Лам в зрелом возрасте. Александер-Арнольд отчасти поступает так, как молодой Дани Алвес в «Барселоне», когда разыгрывали с Месси и Хави атаки по правому флангу. Будущий мировой рекордсмен по трофеям занимал место там, где удобно, и не забоится о защите, поскольку его хорошо страховали.

Александер-Арнольд может верить в Ван Дейка в обороне, но вот напарники Вирджила иногда подводят. Но Клопп делает сознательную ставку на Робертсона и Трента впереди, и оба уже в списке главных защитников-ассистентов в истории АПЛ . Метод Юргена очевидно работает: Александер-Арнольд в третьем сезоне в карьере сделал 10 ассистов в чемпионате, причем хватило времени до середины января.

Мощь растет после небольшого спада, а в интервью футболист все чаще говорит о последовательности как цели на будущее. Хочет шаг за шагом анализировать свой футбол и прибавлять. Например, при такой загруженности в атаке Тренту тяжело быть примером работы в защите. Но в атаке футболист безупречен. Те же штрафные, которые явно удаются игроку – дополнительная фишка. С ударами у защитника полный порядок, ведь забил 12 мячей, что для его позиции немало.

«Ливерпулю» не помешает суперфорвард

В Тренте поражает скорость, с которой принимает сложные решения. Если тот же Бекхэм с феноменальным пасом левой брал миллисекундные паузы, и сами передачи по стилю были плавными, то Александер-Арнольд еще против «Барселоны» доказал, что умеет спешить с пользой для дела. Причем латераль не пользуется феноменальной эффективностью напарников, как умеют Санчо и Мюллер, у которых перед носом в удачных сезонах были Холанд и Левандовски.

Наверное, в этом и секретный момент в оценке Александер-Арнольда как плеймейкера. Играет в команде с великолепными вингерами, но центрального нападающего мечты пока нет. А самого Трента не было в основе сборной Англии, чтобы сыграться с Кейном на пике формы. И тут может повториться история Скоулза. Пол был настолько комплексным, тонким и сложным, встретил солидных конкурентов – Лэмпарда и Джеррарда, и играл определяющую роль в клубе-чемпионе, что за «Трех Львов» выступал мало.

У Александера-Арнольда пока 16 матчей за Англию, но эксперимент с переводом в центр поля в сборной точно продолжится. А пока наслаждаемся клубной игрой парня, который умеет в атаке все. Видим технически непростой удар. Штрафные исполняет, угловые подает. Легко заходит в штрафную площадь – многие ассисты в АПЛ из ее пределов. Александер-Арнольд намного ближе к чужим воротам, чем хотелось бы соперникам.

Латераль своими вылазками создает большинство в середине поля, которым Клопп постоянно пользуется, если оборона в порядке, а Салах и Мане в Англии. У Трента и Мохамеда даже есть тайный язык маленьких знаков, которые тяжело отследить. Разумеется, не рассказал детали, но подтвердил – придумали внутренние фишки, чтобы наперед знать, что Салах сделает, когда увидит Трента с мячом.

Профессионализм поражает. Когда был спад, то Александер-Арнольд начал с базиса – работал со специальными программами и персональным тренером, чтобы улучшить зрительную реакцию. Такими занятиями пользуются квотербеки в американском футболе – им нужно поймать, отдать мяч и не попасть под поезд, ведь атакуют их огромные мужики с невероятно большим весом.

А англичанин сам пролетает мимо оппонентов, как поезд против нищего. И поскольку нет проблем с дисциплиной, то может остаться в футболе всерьез и надолго, если хватит здоровья. Томас Мюллер появился на небосводе в 2009-м году, сразу немало забивал, а теперь раздает неприлично много ассистов. Трент по показателям пока не настолько продуктивный, ведь не форвард в команде Левандовски, но в топ-5 в новом сезоне лишь у немца больше голевых передач.