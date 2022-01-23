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Орлов: «Сутормин и Ерохин — футболисты не уровня Лиги чемпионов»

вчера, 11:33

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитниках «Зенита» Алексее Сутормине и Александре Ерохине.

Сутормин... Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в «Зенит». А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом...

Футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Иногда в таких ситуациях мажет, что за голову хватаешься.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
сегодня в 17:45
Вы посмотрите на Ювентус, с какими игроками не попадают в 1/4 лч или на МЮ и таких примеров много. Для удачной игры в ЛЧ должно совпасть очень много факторов- компетентный тренер, состав количественно и качественно достаточный для игры в ЛЧ, спортивная форма команды в целом и отдельных игроков должна быть на пике в этот момент, климат в коллективе хороший, позволяющий команде быть единым целым, судейство, везение, даже погода и качество газона. Вот как можно нормально играть, например, при -10'C мышцы не так работают, как при +20 и тд и тп. Поэтому вопрос не так очевиден, как кажется вначале.
David Young
David Young ответ Валентин Воробьев (раскрыть)
сегодня в 09:29
Можно и без неё добиваться успеха.
Валентин Воробьев
Валентин Воробьев
сегодня в 00:00
Ерохин иногда удачно забивает, молодец, но в нем нет по-настоящему спортивной злости
Сп62
Сп62
вчера в 20:19
Орлов не обсуждает здесь РПЛ. Он касается только конкретных игроков и трудно с ним не согласиться.
протон
протон
вчера в 18:31
Это, в первую очередь, игроки обоймы, которые помогают клубу попасть в эту самую лигу чемпионов, когда остальные на спаде. Найти им альтернативу среди паспортистов практически нереально, так как оба универсалы и готовы играть практически на любой позиции, так еще и сопоставимых по уровню игроков практически нет. Чуточку по уважительнее нужно относиться к игрокам, а то можно потерять и тех кто есть
kust07
kust07
вчера в 16:30
Ерохин игрок вроде неплохой,но на него жалко смотреть. Без характерный футболист неженка
4RT
4RT ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 16:21
Полностью с вами согласен
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:10
Вроде праздники закончились а гена всё ещё на веселе.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:34
Ну а что поделать...Они возможно и могли ими стать. Хотя тот же Ерохин неплохо зажигал вместе с Ростовом и был там не на последних ролях!
minai
minai
вчера в 15:15
Можно подумать, Оздоев и другие уровень ЛЧ.
Boricku
Boricku
вчера в 14:37
Тренер же сказал, что маленький бюджет для выхода из группы. Надо менять команду полностью
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 13:30
Тут то и оно... Печально от того, что эти футболисты являются игроками сборной...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:24
Гене конечно виднее.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:21
Да ладно...
Может просто им не хватает нормального тренера?
Уровня Лиги чемпионов...
Futurista
Futurista
вчера в 13:12, ред.
В командах РПЛ нет игроков уровня ЛЧ...вернее есть отдельные, но среднего уровня ЛЧ, собственно поэтому и шансов на достижения в ЛЧ нет...
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:06
Орлов, так и Малком, Вендел, Азмун, Барриос, .. оказались не уровня ЛЧ🤗
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:00
А что вы за 50 тыщ хотели?!
KTS22
KTS22
вчера в 12:37
Бредит Гена
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:32
Статистика показывает, что и мастер на все руки дзюбиньо тоже товар исключительно внутреннего пользования.
Alexnvr
Alexnvr ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 12:24
А Вы можете назвать команду РПЛ уровня ЛЧ? Я нет. Просто пока Зенит лучший из худших. И это факт. Спасибо лимиту и деньгам, которые получают паспортисты, а не зарабатывают. Тут не в Зените дело, а в самой системе.
4RT
4RT
вчера в 12:20
Скажи проще,Зенит-команда не уровня Лиги Чемпионов
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:17
Разум иногда посещает Геннадия
112910415
112910415
вчера в 12:02
истина такова, какова она есть )
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:02
Да весь Зенит такой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:02
А есть ли в зените игрок хоть один ЛЧ!? Думаю нет! И Хена еще тот коментатор)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:35
Орлов такой специалист,дальше некуда!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:34
Да , есть в этом правда.
shlomo
shlomo
вчера в 11:34
Ну Гена, что есть то и есть...
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