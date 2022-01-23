Орлов: «Сутормин и Ерохин — футболисты не уровня Лиги чемпионов»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитниках «Зенита» и е.

Сутормин... Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в «Зенит». А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом...