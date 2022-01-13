Промес — о возвращении в Москву: «Дома»

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вчера, 19:03

Нападающий «Спартака» опубликовал фотографию «инстаграме» на фоне храма Василия Блаженного после возвращения в Москву. Её он подписал словом «Дома».

Основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинский осмотр и будет тренироваться на базе возле «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно. Потом «красно-белые» отправятся в Дубай. Подготовка «Спартака» будет разбита на 2 этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.