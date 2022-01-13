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Промес — о возвращении в Москву: «Дома»

вчера, 19:03

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал фотографию «инстаграме» на фоне храма Василия Блаженного после возвращения в Москву. Её он подписал словом «Дома».

Основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинский осмотр и будет тренироваться на базе возле «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно. Потом «красно-белые» отправятся в Дубай. Подготовка «Спартака» будет разбита на 2 этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

30-летний Промес в текущем сезоне принял участие в 19 матчах РПЛ и Лиги Европы, отметившись в них 6 голами и 1 результативной передачей. Контракт нидерландца действует до 2024 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:50
Промес — глядя на 9-е место своей команды в таблице : «Дома»
karnager
karnager ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
нет, просто в рпл пора бы уже русским играть, а не темнокожих скупать. или миллиардеры в рабовладельцев древнего рима не наигрались ?
Ironigor
Ironigor ответ karnager (раскрыть)
вчера в 22:33
Тебе стоит посетить Голландию , дружище !!!)
karnager
karnager ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:40
ага, и поехал в клуб снимать славянок
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Если это от души, то Респект тебе Квинси !!!
112910415
112910415
вчера в 20:52
старайся, братец
прибавлять надо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:49
Дома и евро едома.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:44
В Москве лучше, чем в тюрьме.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:28
Когда уходил совсем в Испании о "доме" не вспоминал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:24
Конечно дома чемпион
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:13
Наверное накурился перед отлётом из Амстердама
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
На родине копы рядом крутятся...
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