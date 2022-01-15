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Руй Витория опубликовал фото с сыном в футболке «Спартака»

вчера, 19:49

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория в инстаграме опубликовал фотографию со своим сыном в футболке «красно-белых».

По данным СМИ, Витория может возглавить команду из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:31
Честный, порядочный и профессионал
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:28
Оху.....нно круто !!! ))) До сих пор трясёть !!! ))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:12
Удачи в ЛЕ команде сына
4RT
4RT
вчера в 20:51
Настоящий мужик
shlomo
shlomo
вчера в 20:45
Да уж.... удачи тебе Руй в дальнейшем!
makkie
makkie
вчера в 20:29, ред.
Хороший мужик Руй Витория, профессионал.
НЕ профессионалы те, кто подставил его с трансферами и вставлял палки в колёса всё время работы в Спартаке.

Удачи Витории и спасибо за 1/8 ЛЕ!
Сп62
Сп62
вчера в 20:27
Спартак всегда помнят всю жизнь. Руй не исключение. Удачи ему в работе с шейхами.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:13
Вы правы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:12
Всего хорошего ему и сыну! За еврокубковую компанию, за победы, за приятные моменты, переживания Было круто!
протон
протон
вчера в 19:56
Норм. С ним поступило руководство просто по-хамски. А он никакого негатива в обратную сторону. Даже наоборот
Для Руя главным остались теплые отношение с болельщиками Спартака, но не руководства.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:52
Ну хоть майку напоследок подарили.
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