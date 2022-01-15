Руй Витория опубликовал фото с сыном в футболке «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория в инстаграме опубликовал фотографию со своим сыном в футболке «красно-белых».
По данным СМИ, Витория может возглавить команду из Саудовской Аравии.
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория в инстаграме опубликовал фотографию со своим сыном в футболке «красно-белых».
По данным СМИ, Витория может возглавить команду из Саудовской Аравии.
НЕ профессионалы те, кто подставил его с трансферами и вставлял палки в колёса всё время работы в Спартаке.
Удачи Витории и спасибо за 1/8 ЛЕ!
НЕ профессионалы те, кто подставил его с трансферами и вставлял палки в колёса всё время работы в Спартаке.
Удачи Витории и спасибо за 1/8 ЛЕ!
Для Руя главным остались теплые отношение с болельщиками Спартака, но не руководства.
Для Руя главным остались теплые отношение с болельщиками Спартака, но не руководства.