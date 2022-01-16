Маркизио попал в клип российской певицы, Промес полюбил Москву. «Инсайды» из личной жизни футболистов

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон встретился с актерами сериала «Тед Лассо».
Бывший форвард «Зенита» Халк отдохнул со своей женой на яхте. Скоро у пары будет пополнение.
Сын бывшего наставника «Спартака» Руя Витории пошел в футбольную секцию.
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев учится играть в хоккей.
Защитник «Барселоны» Дани Алвес спародировал знаменитого повара Нусрета.
Стиляга дня. Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш предпочитает сноуборд.
Рулевой «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков утонул в снегу.
Девушка дня. Жена полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого. Недавно футболист объяснил свой уход из «Спартака».
Экс-хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио снялся в клипе певицы Ирины Йовович.
«Дома». Именно так подписал это фото футболист «Спартака» Квинси Промес. Полюбил парень Россию.
Никогда не доверяйте защитнику «Реала» Марсело общекомандное фото. Вы можете не оказаться в кадре из-за его знаменитой прически.
Милота дня. Легендарный француз Зинедин Зидан со своим питомцем.
Футболисты ПСЖ почти утопили телефон Марко Верратти.
Вот так пресс-служба «Черноморца» презентовала очередного новичка.
Хороших выходных! Передаём привет от Ромарио!
Но помните, зима еще не закончилась, можно поскользнуться!