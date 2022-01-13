«Я всегда буду это помнить». Смолов посвятил пост в соцсети «Локомотиву»

Экс-нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, перешедший в «Динамо», попрощался с «железнодорожниками»:
Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что!!! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, «Локо».
За «железнодорожников» Фёдор играл с августа 2018 года, провёл 95 поединок и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.
Спасибо Федя за годы в Локо, ты делал многое, но не стал легендой ЛОКО. Удачи в дальнейшем, но только не в матчах с Локо!
Спасибо Федя за годы в Локо, ты делал многое, но не стал легендой ЛОКО. Удачи в дальнейшем, но только не в матчах с Локо!
А так, - пару раз выручил, пару раз напомнил о себе и ... всё
А так, - пару раз выручил, пару раз напомнил о себе и ... всё