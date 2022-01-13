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«Я всегда буду это помнить». Смолов посвятил пост в соцсети «Локомотиву»

вчера, 19:52

Экс-нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, перешедший в «Динамо», попрощался с «железнодорожниками»:

Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что!!! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, «Локо».

За «железнодорожников» Фёдор играл с августа 2018 года, провёл 95 поединок и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:04
Песню спел Проводница , проводница ...
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:50
Ну блин, как бы у него то получалось, то не получалось на поле... Помог выиграть трофеи))
beefs
beefs
вчера в 21:49
И скольким же клубам ты это говорил, и где ты искренен помнишь?...
shur
shur
вчера в 21:21
..." поддерживали меня несмотря ни на что!!!" ...ни на что-это про его присутствие в состоянии отстутствия на поле, лицемер!!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:09
Теперь, не надеясь на Локо, он хочет поднять его с Динамо.
Cat01
Cat01
вчера в 20:54
Меньше слов больше дела
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:48
Заголовок звучит как эпитафия! Что,фрицы уже Локо распустили???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:45
Статистика так себе.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:33
Я лично к Феди всегда нормально относился, даже ещё до Локо и думаю, что так же буду относится и в будущем. Так, что ко мне не применительно как многие говорят, что "переобулся".
Спасибо Федя за годы в Локо, ты делал многое, но не стал легендой ЛОКО. Удачи в дальнейшем, но только не в матчах с Локо!
particular
particular
вчера в 20:30
За указанный срок Федюня мог и посерьёзней вложиться в дело Локо...
А так, - пару раз выручил, пару раз напомнил о себе и ... всё
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:18
Удачи в новом старом клубе...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:16
Надеюсь это искренне
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:55
Глупо бы было, если бы было иначе.
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