«Я всегда буду это помнить». Смолов посвятил пост в соцсети «Локомотиву»

Экс-нападающий «Локомотива» , перешедший в «Динамо», попрощался с «железнодорожниками»:

Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что!!! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, «Локо».