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Свищев: «Фанаты „Спартака“ ничего не добьются таким демаршем»

вчера, 11:21

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале госуслуг. Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи. Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами. Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:29
Отказ от посещения - это вполне законопослушно.
Незаконопослушно принимать такие неконституционные законы.
Там не только фаны Спартака.
stavr74
stavr74
вчера в 13:14
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:45
    Редко соглашаюсь с представителями госдумы,но для человека,пользующегося услугами сайтов бронирования и пр.нужными для меня вещами,это очевидный факт.
    what the f
    what the f ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Получат вместо лояльной прослойки озлобленных людей, от которых не знаешь, чего потом ожидать: то ли дальнейшего блеяния, то ли "нож в спину" в спину, как от Эрдогана. Как по мне, так слишком скороспелое решение "избранников народа"
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:10
    Конечно ничего не добьются.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:02
    Вне стадиона фанаты никто. Они сами так решили.
    youtomee
    youtomee ответ a3r3v3 (раскрыть)
    вчера в 12:00
    В этом законе никакого благополучия для верхушки нет. Направленность его действия очевидна. Если фаны так протестуют, значит им есть чего бояться, потому что в случае чего их быстро возьмут за 63. Побойкотируют и успокоятся, или могут продолжить бойкотировать до китайской пасхи, но никто это отменять им в угоду не будет.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:58
    У каждого своя правда. Но государству так проще.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 11:51
    "Российские законы"? А кто их и для кого пишет? Они пишутся для спокойствия и благополучия правящей верхушки,мнения народа ни кто не спрашивает.Их насильно навязывают и требуют без прикословного подчинения.Из года в год издаются указы и законы об ограничении и запрете. И конца и края им не видно!
    112910415
    112910415
    вчера в 11:42
    далековаты они от народа !
    депутаты имеются в виду
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:36
    Не свисти – денег не будет )...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:24
    Время покажет...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:21
    Это не нужное дело
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