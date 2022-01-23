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Смолов: «Для Шварца не бывает мелочей»

вчера, 12:08

Новобранец «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о рулевом команды Сандро Шварце.

Видна страсть, с которой Сандро Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Ваня, Доброго Здоровья!!!!!!!
Ваня, согласиться с нами, могут только те, кто видел работу физрука в Майнце. Для всех остальных, офигенных футбольных знатоков, Шварц- гений планетарного масштаба. Ты всё правильно сказал- мертвый российский футбол, на клубном уровне и уровне сборной- вот итог второго места Шварца. Российский футбол на самом дне, и снизу, уже не постучат. Достаточно посмотреть, что творится в Локо, Спартаке и Краснодаре, чтобы понять, кто есть кто..... А про сборную- ваще базара нет.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Дэвид, какой подход заслуживает уважения- подлизнуть новому тренеру? Человек, только пришел в команду, сыграл одну игру, и уже поёт хвалебные оды. Это и есть уважение???
Capral
Capral
вчера в 19:38, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Думай кому отвечаешь, я эксперт, в футболе знаю больше многих здесь. Смотрю ты новичок, ну будем знакомы.
    Тедеско вон уже с Лейпцигом за Баварией гонится, а Шварц явно сильнее
    протон
    протон
    вчера в 18:34
    Шварц хороший тренер. Один из лучших в рпл, а может и лучший
    David Young
    David Young
    вчера в 17:55
    Такой подход заслуживает уважения.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:50, ред.
    Сложно найти аргументы для критики работы тренера, если его команда находится в верхней части турнирной таблицы своего чемпионата, но в футболе так бывает, что в этом не только заслуга наставника, чаще всего это связано с отсутствием конкурентной борьбы со стороны соперников и, как только его команда начинает буксовать в матчах с иностранными клубами вдруг у всех раскрываются глаза и оказывается, что этот специалист не такой уж и мастер своего дела. Вспомните бедолагу Карреру, приведшего Спартак к чемпионству. Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:17
    Как как, до Дортмунда? Он, даже до Майнца не дорос....
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:11
      Mekail
      Mekail
      вчера в 15:30
      Посмотрим, как вы все будете реализовывать на поле
      Алексей Филин
      Алексей Филин
      вчера в 15:15
      Полирнул так полирнул.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 13:26
      Федя начал с лести.
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 12:54
      Варягу уже 32.... Пора заканчивать....
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 12:47
      Шварц по меркам РПЛ - один из лучших тренеров, но публичная похвала своего тренера всегда похожа на попытку заискивания с целью приобретения определенных поблажек.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 12:40
      Лебезит Федька наш перед заморским гостем...
      drug01
      drug01
      вчера в 12:39
      Смолов знает толк
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 12:12
      Огромное уважение Шварцу, он наш учитель футбола, желаю, чтобы он подольше задержался в чемпионате, хотя по сути он дорос до Дортмунда
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