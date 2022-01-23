Смолов: «Для Шварца не бывает мелочей»

Новобранец «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о рулевом команды Сандро Шварце.
Видна страсть, с которой Сандро Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата.
Ваня, согласиться с нами, могут только те, кто видел работу физрука в Майнце. Для всех остальных, офигенных футбольных знатоков, Шварц- гений планетарного масштаба. Ты всё правильно сказал- мертвый российский футбол, на клубном уровне и уровне сборной- вот итог второго места Шварца. Российский футбол на самом дне, и снизу, уже не постучат. Достаточно посмотреть, что творится в Локо, Спартаке и Краснодаре, чтобы понять, кто есть кто..... А про сборную- ваще базара нет.
Ваня, согласиться с нами, могут только те, кто видел работу физрука в Майнце. Для всех остальных, офигенных футбольных знатоков, Шварц- гений планетарного масштаба. Ты всё правильно сказал- мертвый российский футбол, на клубном уровне и уровне сборной- вот итог второго места Шварца. Российский футбол на самом дне, и снизу, уже не постучат. Достаточно посмотреть, что творится в Локо, Спартаке и Краснодаре, чтобы понять, кто есть кто..... А про сборную- ваще базара нет.
Тедеско вон уже с Лейпцигом за Баварией гонится, а Шварц явно сильнее
Тедеско вон уже с Лейпцигом за Баварией гонится, а Шварц явно сильнее