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Иван Игнатьев: «Не понимаю, почему у нас принято молиться на легионеров»

вчера, 12:45

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

Как отношусь к лимиту на легионеров в РПЛ? Если бы в Россию везли Халка, Вагнера, Жо — тех легионеров, у кого ты реально учишься и перенимаешь опыт, то это большой толчок для клубов и русских игроков.

Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на иностранных. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.

Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:27
Футболистов уровнем выше Игнатьева можно из Африки завести пачками за пару банок тушенки и 3 бутылки воды.
Пьяного форварда «Рубина» Игнатьева вывела охрана из ночного клуба
Рубин» готов отдать Игнатьева в аренду зимой. Иван ни разу не забил в 2021-м
Форвард «Рубина» Игнатьев не забивает 697 минут в РПЛ. Последний гол с игры был больше 2 лет назад
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Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на легионеров.
Действительно
протон
протон
вчера в 18:26
Не понимаешь?)) ну а ты попробуй подумать)
Игнатьев выступает за Рубин с 2019 года. 37 матчей ,3 гола.
Деспотович выступает за Рубин с 2020. 35 матчей, 15 голов.
У тебя лишь одна привелегия,ПАСПОРТ .Не будь его,мы бы о тебе и не слышали.
Ваня, Ваня, наверное вот тебе в сторону лимита вообще не стоило ничего говорить. Деспот на твоем уровне просто мегазвезда
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:38
Здесь он в чем-то прав.Но это бизнес.
112910415
112910415
вчера в 16:23
потому что россиянин Иван Игнатьев, имея талант и паспорт, предпочитает развитию прожигание жизни !
Baggio R.
Baggio R. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:20
Это ж не его вина)
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 15:42
Отменят лимит и тебе нужно будет пахать на тренировках и на поле а так ты гуляешь по ночным барам тебе и так хорошо а придет легионер который будет пахать за 200тыс евро в год а ты с 1млн не будешь попадать состав тогда только поимешь когда скажут дуйка ты в фнл
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 15:35
Без лимита этот Игнатьев в любительской лиге бы играл и подрабатывал дворником.
Накир
Накир
вчера в 15:09
Опять разговор ни о чем...
Asper
Asper
вчера в 14:59
Прочитал заголовок и в голове запел Игорь Николаев:
"Первая причина - это ты..."
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:41
Сказал зажравшейся, второсортный паспортист, у которого на уме только деньги и ночные клубы.
порт
порт
вчера в 13:45
Ну леги хотя бы не так пьют, не дерутся стульями, и их пьяных не выводят под руки из баров.
sv_1969
sv_1969 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:35
Дык я и имею в виду что на соккере))
sv_1969
sv_1969 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:33
Согласен! В принципе мой посыл - не ему говорить!
1bear
1bear
вчера в 13:26
для тех , кто "под конём" - только благодаря лимиту вас держат в клубах РПЛ ,как пиявок и прочих паразитов...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:22
Потому, что такие как ты, не играют от слова совсем...
particular
particular
вчера в 13:14
Потому что среди отчественных игрунов нет тех, на кого можно было бы молится...
Ну, или их мало, или они не на столько хороши, что бы по ним бить поклоны :))
Baggio R.
Baggio R. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:12
Это не его много стало - он дал лишь одно интервью (глянь источник), а на соккере порезали на цитаты, как обычно.
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:12
Не хочу разбирать плюсы и минусы каждого, в том числе и самого Ивана. Но по моему он прав в главном, что в основном нам везут посредственных легов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:11, ред.
С одной стороны Иван прав как никогда. Хороших легионеров мало, а второсортных пруд пруди. Но в этом виноваты даже не наши игроки, а агенты и клубы.
Лимит вообще хорошая штука, но у нас его превратили в зарабатывание денег, а не в развитие молодых игроков. На "паспортистов" непомерно взвинтили цены, вот и приходится покупать дешёвых игроков из-за рубежа.
Вот к примеру взять того же Ваню Игнатьева. Перспективный молодой нападающий, которому рисовали хорошее будущее, но в его голове огромные деньги и мысли, что он "суперзвезда" нашего футбола. И вот возникает вопрос взять второсортного готового легионера за небольшие деньги, но стабильного или такое чудо? Ответ очевиден.
Я вообще против отмены лимита, но с оговорками. А глядя на таких как Игнатьев начал задумываться, а может реально отменить лимит, пусть в наших клубах выходят на поле средние легионеры, а наши играют в ФНЛ, ПФЛ, ну про сборную умолчу. Может хоть тогда начнут о футболе думать?
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:07
Приветствую! Азмун игрок средней руки(ноги)!Гжегож более тянет как по мне на топ согласен! А вот малколм как по мне распиаренное черное дерево из Барсы!Клаудиньо более хорош! Ну а про Ваню могу только сказать чо много его стало и ему нужно больше работать на собой а не языком трёкать! Просто мое мнение!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:07, ред.
Вагнер Лав и Жо, в отличие от Халка, приехали в Россию молодыми и неизвестными и раскрутились, как это ни странно, именно в РПЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:02
Да своих воспитывать надо.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 12:58
Ваня! Раскинь своими мозгами(они в голове находятся) и подскажи сколько русских топ игроков есть сейчас и сколько было до лимита.
cska1948
cska1948
вчера в 12:56
"...Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных."
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В этом Иван абсолютно прав! И не надо на него наезжать.
radone
radone
вчера в 12:54
принято хейтить, потому что в большинстве своём отечественные футболисты - бездарности, которые должны либо в нижней половине таблицы играть, либо вообще в ФНЛ
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:50
Потому, что у тебя был потенциал стать игроком сборной, а ты оказался алкашом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:50
Да патамушта на местных решеходов молиться бесперспективняк.
Они и так неплохо получают, шобы ещё стараться...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:46
Эх Иван...если бы имели хороших своих, то и леги были бы не нужны...
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