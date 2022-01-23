Иван Игнатьев: «Не понимаю, почему у нас принято молиться на легионеров»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
Как отношусь к лимиту на легионеров в РПЛ? Если бы в Россию везли Халка, Вагнера, Жо — тех легионеров, у кого ты реально учишься и перенимаешь опыт, то это большой толчок для клубов и русских игроков.
Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на иностранных. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.
Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных.
Лимит вообще хорошая штука, но у нас его превратили в зарабатывание денег, а не в развитие молодых игроков. На "паспортистов" непомерно взвинтили цены, вот и приходится покупать дешёвых игроков из-за рубежа.
Вот к примеру взять того же Ваню Игнатьева. Перспективный молодой нападающий, которому рисовали хорошее будущее, но в его голове огромные деньги и мысли, что он "суперзвезда" нашего футбола. И вот возникает вопрос взять второсортного готового легионера за небольшие деньги, но стабильного или такое чудо? Ответ очевиден.
Я вообще против отмены лимита, но с оговорками. А глядя на таких как Игнатьев начал задумываться, а может реально отменить лимит, пусть в наших клубах выходят на поле средние легионеры, а наши играют в ФНЛ, ПФЛ, ну про сборную умолчу. Может хоть тогда начнут о футболе думать?
Лимит вообще хорошая штука, но у нас его превратили в зарабатывание денег, а не в развитие молодых игроков. На "паспортистов" непомерно взвинтили цены, вот и приходится покупать дешёвых игроков из-за рубежа.
Вот к примеру взять того же Ваню Игнатьева. Перспективный молодой нападающий, которому рисовали хорошее будущее, но в его голове огромные деньги и мысли, что он "суперзвезда" нашего футбола. И вот возникает вопрос взять второсортного готового легионера за небольшие деньги, но стабильного или такое чудо? Ответ очевиден.
Я вообще против отмены лимита, но с оговорками. А глядя на таких как Игнатьев начал задумываться, а может реально отменить лимит, пусть в наших клубах выходят на поле средние легионеры, а наши играют в ФНЛ, ПФЛ, ну про сборную умолчу. Может хоть тогда начнут о футболе думать?