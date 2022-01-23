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Фарке: «5-6 недель достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

вчера, 13:47

Новый наставник «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о РПЛ.

Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. Российская Премьер-Лига тоже значима в мировом футболе, здесь есть хорошие тренеры, команды и игроки, поэтому за РПЛ стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным.

У меня есть несколько коллег, знакомых немецких тренеров, которые тут работали. Я также общался с игроками об их опыте в России. Не могу сказать, что знаю РПЛ так же хорошо, как английский чемпионат. Но поверьте, когда работаешь, с каждым днём у тебя появляется всё больше информации. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:04
а че тут изучать то, дворовой футбол
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:25
Посмотрел вью полностью,дядька серьёзный рассуждает здраво,что получится на деле посмотрим,ну а так появление сильного специалиста пойдет на пользу не только Краснодару, но всей нашей лиге какой бы она ни была. Надеюсь у него все получится в команде, и товарищ Черданцев будет тихо помалкивать в тряпочку,а не устраивать вопли.
berda2003
berda2003
вчера в 19:12
не льсти себе дядя, многие "эксперты" родились, играли, тренировали, а как были баранами на заре, так и остались на закате...
протон
протон
вчера в 18:18
Сколько таких экспертов видела наша многострадальная лига, а на выходе только Адвокат, Спаллети, Боаш и с натяжкой Каррера чего-то добились.
протон
протон
вчера в 18:17
Фраке такими заявлениями может разгневать футбольного бога - Мостового
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Экспертол РПЛ можно стать и 5-6 дней.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:43
Кому то и всей жизни не хватает чтобы понять!
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 15:41
Очень надеюсь что его к летнему ТО не сменят. Нужен Краснодару тренер такой комплекции с таким же характером. У Шварца получается с Динамо, хочется чтоб и у Франке получилось с Краснодаром.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:41
Шустрый какой-то приехал тренеришка
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:13
Похоже он эксперт по болтовне.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:12
Хорошо не ел! А то поперхнулся бы! ЭксперД мля((((
dadrail
dadrail
вчера в 14:56
Посмотрим, какой будет выход
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:54
Может быть для него, а для другого человека - это не так.
beefs
beefs
вчера в 14:25
изучить одно, а вот добиться успехов...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:13
Ну что, польстил тем что РПЛ значимая Лига в мировом футболе....прошло 6 недель - ребята, в атаке пошире, в защите поуже....можно ещё штампов накидать типа переход из атаки в обоrону побыстрее и проход по флангу - навес в штрафную поточнее, вот и все премудрости российского футбола... ну а так что, он сильно переоценивает уровень нашего чемпионата... я думаю, ему хватит недели...да, и кто б знал, что данный тренер два раза становился чемпионом Чемпионшип?! (надеюсь, шёпотом он сказал об этом журналистам...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
Да не настолько он и сложный. Если не сказать жёстче...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 14:08
У нас таких экспертов как, много вообщем. На улицах, на диванах, в барах. И все эксперты. При чем не только в российском футболе. В стране переизбыток экспертов в политике, экономике. А какие имена завозили на миллионы. И они как эксперты заявляли: Да знаем, приведем к победам и трофеям. Вот ещё один приехал. Кажется у американцев есть пословица: Если ты умный, то почему не богатый? Он хоть один чемп взял как тренер?
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:02
Да трёх дней достаточно чтобы изучить этих пешеходов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Профессия у тебя такая.
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