Фарке: «5-6 недель достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

Новый наставник «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о РПЛ.
Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. Российская Премьер-Лига тоже значима в мировом футболе, здесь есть хорошие тренеры, команды и игроки, поэтому за РПЛ стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным.
У меня есть несколько коллег, знакомых немецких тренеров, которые тут работали. Я также общался с игроками об их опыте в России. Не могу сказать, что знаю РПЛ так же хорошо, как английский чемпионат. Но поверьте, когда работаешь, с каждым днём у тебя появляется всё больше информации. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола.