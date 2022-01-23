Фарке: «5-6 недель достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

Новый наставник «Краснодара» высказался о РПЛ .

Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. Российская Премьер-Лига тоже значима в мировом футболе, здесь есть хорошие тренеры, команды и игроки, поэтому за РПЛ стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ , у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным.