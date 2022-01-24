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Колосков: «Хотите болеть за „Спартак“ — приходите, нет — это ваш выбор»

вчера, 12:13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор.

Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться.

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Все комментарии
mike60
mike60
вчера в 23:27
Так он же путинский приспособленец.Что он еще скажет.Надо о будущем думать и бойкотировать такие нововведения.А то если молчать,то будут как коровам на нос колокольчик вешать.
протон
протон
вчера в 22:19
Если клубы сами вместе с РПЛ все это поддержали, то надо не просто бойкотировать матчи - надо ввести бойкот на покупку атрибутики, на покупку трансляций матч-премьер, надо бойкотировать клубных спонсоров и спонсоров лиги. Вот только тогда они за голову схватятся и поймут что натворили
Колосков доплати за отсутствие болельщиков президентам клубов и расскажи нашему главному боссу почему на матчах сборной будут пустые трибуны.
протон
протон
вчера в 22:18
Его мнение кто-то спрашивал или оно кому-то интересно?
Futurista
Futurista ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 16:32
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:15
Заголовок - квинтэссенция всего того, что творится вокруг фанатов. Лучше не скажешь.
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:50
    vinyardrip
    vinyardrip ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 13:47
      vinyardrip
      vinyardrip
      вчера в 13:46
      хотите трупа во власти — голосуйте за пшено!! сколько ему? 90? 150? я потерялся, сам уже старый
      112910415
      112910415
      вчера в 12:56
      пожилой джентельмен недооценивает тонкости ситуации
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 12:43
      Надо эту шоблу Кафелю возглавить,ему не привыкать давать слово и назад его брать втихую.
      Futurista
      Futurista ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 12:36, ред.
      В "неговеных" такая же история...с теми кто не согласен с решениями демократической партии и буржуазного правительства)...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:27
      Толк вряд ли будет, но попробовать стоит...
      sv_1969
      sv_1969 ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 12:27
      Так живи в не говёной!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 12:26
      Вячеслав Колосков, старый ведь уже, мог бы перед властью и не прогибаться. Хотя по привычке он продолжает.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 12:25
      Вот так жёстко дед отрезал!
      Cat01
      Cat01
      вчера в 12:22
      Пустые трибуны не будут?
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 12:18
      Хахаха развитие футбола в стране, говорили они. В России ничего хорошего создать не могут. Все отрасли в упадке. Зато новую коллекцию танков и ракет пополняем постоянно.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 12:16
      70 проц всёравно будут приходить и болеть на стадион!
      Gelious
      Gelious
      вчера в 12:16
      И это президент рфс. Ну и говеная страна все же у нас. Политиканы даже не пытаются делать вид, что им не все ранво. Болельщики не хотят из-з этого ходить на стадионы? Да и пофиг
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