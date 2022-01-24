Колосков: «Хотите болеть за „Спартак“ — приходите, нет — это ваш выбор»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор.