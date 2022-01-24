Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев: «Акинфеев — любимый игрок детства»

Голкипер «Крыльев Советов» рассказал о своих кумирах.

Я с детства болел за ЦСКА , как и сестра. Команда тогда топовая была: помню Вагнера, Березуцких, Акинфеева. Игорь — любимый игрок детства. Футболок ЦСКА у меня не было, а была с Роналдиньо, милановская. Постоянно выходил в ней во двор, а еще с пацанами передавали по ИК-порту нарезки с финтами и голами Ронни.

Кем вдохновляюсь, кроме Акинфеева? После ЧМ -2014 наступил бум Нойера. Он очень нравился. Буффон, Де Хеа. Сейчас еще импонируют Тер Штеген, Облак. И Навас очень! Интересно посмотреть его вживую, как тренируется. Супер-реактивный! Со своим ростом почти всегда добегает до мяча. Много читал про Кейлора и его тренера вратарей. Бред, что на его место «Реал» купил Куртуа. Навас четыре Лиги чемпионов выиграл! А ПСЖ после Евро купил Доннаруму, но он вынужден конкурировать с Кейлором.

Кто нравится в России? Сафонов. Его главное качество — игра на линии. Мы были вместе в юношеской и молодежной сборной, и везде Мотя выделялся.