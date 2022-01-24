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Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев: «Акинфеев — любимый игрок детства»

вчера, 11:51

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих кумирах.

Я с детства болел за ЦСКА, как и сестра. Команда тогда топовая была: помню Вагнера, Березуцких, Акинфеева. Игорь — любимый игрок детства. Футболок ЦСКА у меня не было, а была с Роналдиньо, милановская. Постоянно выходил в ней во двор, а еще с пацанами передавали по ИК-порту нарезки с финтами и голами Ронни.

Кем вдохновляюсь, кроме Акинфеева? После ЧМ-2014 наступил бум Нойера. Он очень нравился. Буффон, Де Хеа. Сейчас еще импонируют Тер Штеген, Облак. И Навас очень! Интересно посмотреть его вживую, как тренируется. Супер-реактивный! Со своим ростом почти всегда добегает до мяча. Много читал про Кейлора и его тренера вратарей. Бред, что на его место «Реал» купил Куртуа. Навас четыре Лиги чемпионов выиграл! А ПСЖ после Евро купил Доннаруму, но он вынужден конкурировать с Кейлором.

Кто нравится в России? Сафонов. Его главное качество — игра на линии. Мы были вместе в юношеской и молодежной сборной, и везде Мотя выделялся.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:24
Вратарь следит за вратарями - это нормально.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:00
Есть на кого ровняться
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:32
Вот уже и Игорь стал кумиром детства...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:58
Всех похвалил, никого не обидел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:54, ред.
Всё правильно. Кесарю - кесарево !)
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