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Исидор — игрок «Локомотива»

вчера, 16:05

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере форварда «Монако» Вильсона Исидора.

За новый клуб игрок будет выступать под номером 19. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

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Все комментарии
adrianes
adrianes
вчера в 19:00
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:46
    Ну давай,покажи что умеешь!
    Паровозов
    Паровозов
    вчера в 18:23
    Лавочник Монако, но играющий за молодежную сборную Франции.
    cska59
    cska59
    вчера в 17:41
    Локо может позволить себе брать игроков Монако и Челси.
    протон
    протон
    вчера в 17:33
    Не стоит судить о его аренде в Д3, парня в 15 лет пытались переманить скауты Ювентуса, из Ренна после неудачного года подхватили Монако с первым взрослым контрактом.
    Первая аренда была неудачна из-за разногласий с тренером, но и после возвращения в Монако имел все шансы перейти в Марсель.
    Как говорил сам Уилсон, то аренда в Д3 была необходима ему, чтобы доказать себе 1 гол в 13 матчах - ошибка, в чем он собственно убедился.
    Парень зол до игры в футбол и мечтает повторить футбольный путь Обамеянга, а с нашими франкоговорящими весельчаками уверен, что всё получится.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:21
    Нормальное усиление для Локо - посмотрим.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:02, ред.
    Посмотрим кто из новичков Кухта или Изидор первым освоится в Локомотиве.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:38
    А теперь его будут активно продавать
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:38
    Серьёзное усиление для Локо!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:37
    И Сидор , - игрок Локомотива !) Удачи !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:30
    Посмотрим, что это за кадр
    kust07
    kust07
    вчера в 16:24
    Надеюсь нормальный футболер.
    particular
    particular
    вчера в 16:22
    После испепеляющего и скользского Рагника, приход каждого нового игрока выглядит как заживление ран и позитивность на будущее...
    Качественные наёмники - это украшение чемпа... Хотя, для начала, надо себя оправдать, зарекомендовать и заслужить признание...
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 16:20
    Удачи в новом клубе.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 16:13
    Наверное хорош парень
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:11
    Здрасте!
    10350 + 790)?
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 16:06
    Удачи ему в Локо...пусть получится все
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