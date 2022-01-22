Исидор — игрок «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере форварда «Монако» Вильсона Исидора.
За новый клуб игрок будет выступать под номером 19. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.
⚡️ Вилсон Изидор — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2022
🇫🇷 «Локомотив» и Вилсон Изидор заключили соглашение сроком 4,5 года. За наш клуб игрок будет выступать под номером 19
🚂 Добро пожаловать в «Локомотив», Вилсон! pic.twitter.com/SRzlReEOVa
Первая аренда была неудачна из-за разногласий с тренером, но и после возвращения в Монако имел все шансы перейти в Марсель.
Как говорил сам Уилсон, то аренда в Д3 была необходима ему, чтобы доказать себе 1 гол в 13 матчах - ошибка, в чем он собственно убедился.
Парень зол до игры в футбол и мечтает повторить футбольный путь Обамеянга, а с нашими франкоговорящими весельчаками уверен, что всё получится.
Первая аренда была неудачна из-за разногласий с тренером, но и после возвращения в Монако имел все шансы перейти в Марсель.
Как говорил сам Уилсон, то аренда в Д3 была необходима ему, чтобы доказать себе 1 гол в 13 матчах - ошибка, в чем он собственно убедился.
Парень зол до игры в футбол и мечтает повторить футбольный путь Обамеянга, а с нашими франкоговорящими весельчаками уверен, что всё получится.