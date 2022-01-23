«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна .

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вчера, 17:04

В «Зените» хотят, чтобы нападающий перешел в «Байер» уже в зимнее трансферное окно.

Петербургский клуб требует у леверкузенцев 5 млн евро за немедленный трансфер.

«Клубы ведут переговоры о том, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с „Байером“ только подтолкнула „Зенит“ к этому шагу», – сообщил источник.

Ранее появлялась информация, что Азмуна могут отправить в резервную команду «Зенита».