«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна .

В «Зените» хотят, чтобы нападающий Сердар Азмун перешел в «Байер» уже в зимнее трансферное окно.
Петербургский клуб требует у леверкузенцев 5 млн евро за немедленный трансфер.
«Клубы ведут переговоры о том, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с „Байером“ только подтолкнула „Зенит“ к этому шагу», – сообщил источник.
Ранее появлялась информация, что Азмуна могут отправить в резервную команду «Зенита».
А вот Зенит теряет не только в деньгах (Азмун вроде как 25 лямов стоит), но и одного из лидеров команды и это накануне плей-офф ЛЕ. Если сошлют в дубль это одно, если оставят, то неизвестно как Сердар будет играть. Одним словом головная боль для Семака.
А говорили, что умеют с игроками договариваться...
А вот Зенит теряет не только в деньгах (Азмун вроде как 25 лямов стоит), но и одного из лидеров команды и это накануне плей-офф ЛЕ. Если сошлют в дубль это одно, если оставят, то неизвестно как Сердар будет играть. Одним словом головная боль для Семака.
А говорили, что умеют с игроками договариваться...