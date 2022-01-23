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«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна

вчера, 17:04

В «Зените» хотят, чтобы нападающий Сердар Азмун перешел в «Байер» уже в зимнее трансферное окно.

Петербургский клуб требует у леверкузенцев 5 млн евро за немедленный трансфер.

«Клубы ведут переговоры о том, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с „Байером“ только подтолкнула „Зенит“ к этому шагу», – сообщил источник.

Ранее появлялась информация, что Азмуна могут отправить в резервную команду «Зенита».

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 19:21, ред.
Да, это понятно. Но, к сожалению, Ельцин и Горбачев лишь начали, а вот теперь нынешние олигархи и чиновники всех мастей реально довели страну до ручки. Я поэтому и пишу, сам не смог хоть сколько-нибудь нормальной работы у себя в городе найти. В итоге поехали с семьей в США. А иммиграция - это писец как сложно. А было бы как во времена СССР, я бы спокойно мог жить на свою зарплату на Родине, пусть и не очень большую зарплату, но мне бы хватало. Согласен.
Хиромант
Хиромант ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 17:27
- А вот причём: Именно из Америки и Европы к нам ("благодаря" М.С. Горбачёву, а затем и Б.Н. Ельцину) к нам и пришла вся эта "демократия"!

- Делаю, что хочу, наплевав на все ранее принятые законы! Так хочет "народ"! (2-3 тыс.чел.!) А то, что этого не хочет "остальной народ" ( 100-150 млн.чел!!!) - НАПЛЕВАТЬ... Они не тот народ... Они просто заблуждаются... (хотя их в тысячи раз больше!!!)

- Теперь-то вам понятно?
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 06:28
При чем здесь Америка и Европа???
ballak144
ballak144 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 01:11
Вот не пойму, откуда такие четкие предсказания по датам? По звёздам что ли? Может он быстро сыграется, может через месяц колотить начёт?
Сергей Зz
Сергей Зz
сегодня в 00:12
Обиженки
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:35
Поиграет в Сочи до лета... !
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:02
У Зенита появилась головная боль, особенно если придется его держать до лета. А вообще очень жаль ,что уходит один из самых топовых нападающих РПЛ ,игрок он действительно хороший и показывал постоянный прогресс с самого первого появления в России. Но в любом случае Сердару удачи и не потеряться .
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:48
Ну а Сердару огромное болельщицкое спасибо и успеха на немецкой земле.
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:42
По всей видимости менеджмент команда стоял в очереди чтобы лизнуть зад топ менеджеру с поросячьими глазками, от того и прошляпили.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:34, ред.
Если дело дойдёт до CAS, Азмун в зале суда против Зенита
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
В Кас если подать, во первых выиграет, когда в Ростов переходил, через CAS дело решалось, во вторых юристы Азмуна могут напонить грешки Зенита, 50 тыс. рублей и 8 млн. игроки трансфер из одного и того же клуба, и почему так мало, вот и всплывёт ФФП а соблюдал ли Зениит на этих трансферах его, конечно нет!
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:19
- Ну что, ребята, выплюнули на "Зенит" всю накопившуюся желчь и злость на Российский футбол? С облегчением Вас!

- Только не забывайте, что по Законам Божьим, она вернётся к вам же, но уже в тройном размере!

- Будьте же вы Людьми! Любите и уважайте друг друга! Не берите вы пример с этой Америки и т.н. "свободной" Европы!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:14
Надо было летом продавать, а не тянуть резину... позорники
132-357-004 21
132-357-004 21 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:31
Если Зенит не будет давать Азмуну играть, то игрок может оспорить решение клуба в FIFA о досрочном расторжение контракта. Раньше подобные случаи были когда игроку клуб специально не давал игровую практику, только из-за того, что он отказывался продлевать контракт в итоге ассоциация принимала сторону игрока вроде правило Вебстера называлось
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:22
Требует - это как? С ножом у горла?
vadim---1988
vadim---1988
вчера в 21:10
Побежали....дзюбораст на очереди?))))
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Ситуация запутанная, но однозначно, что Медведеву Азмун вбил осиновый кол.
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:20
Азмун забей на зенит,этот клуб никогда командой не был,так винегред из игроков за бабло!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Ты видать просто не знаешь трансфертных правил в футболе и к тому же не хочешь принимать реальность, так как она явно не в пользу Зенита.
Первое: Азмун на данный момент принадлежит Зениту, но имеет все права заключить контракт с любым клубом мира, без уведомления об этом Зенита.
Второе: Никто не знает были ли на самом деле переговоры с Лионом, Ювентусом и Ньюкаслом, но то, что Азмун лично был в офисе Байера думаю отрицать никто не может, даже Зенит это подтверждает.
И самое главное:
«Байер» объявил о трансфере Азмуна. Переход состоится летом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299725/azmun-serdar-bayer 23.01.2022
Посмотри там Азмун с футболкой Байера. Так, что уже с уверенностью 100% можно сказать, что Азмун и Байер заключили контракт.
А вот теперь самое интересное. Контракт подписан и Зенит оказался в шоке и можно сказать началась истерика (штраф, Зенит 2, требования немедленного выкупа за 5 лямов евро).
Вот тут то посмотрим на порядочность руководства Зенита, дадут ли они нормально доиграть сезон Азмуну или будут гнобить. Думаю Азмун со своей стороны честно отработает сезон.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Истерика от зенита хороший помощник иранцу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:47
Моё мнение, личный договор ни о чём не говорит. Ещё совсем недавно якобы такой же контракт был подписан с Лионом. Типа, французы спокойно могут ждать лета и бесплатного ТОП игрока. И? Пошли вдруг разговоры про Ньюкасл/ Ювентус и Лион ушёл в тенёк со своим контрактом.
Пока Азмун принадлежит Зениту, и Байеру вряд ли нужен будет игрок со второго состава Зенита. Впрочем, и питерцам Азмун нужен в ЛЕ.
ТАК ЧТО ТУТ НУЖНО СЕСТЬ И ПОИСКАТЬ КОМПРОМИСС. Чтобы никто никому не делал козью рожу...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:38
Отправят в аренду в тот же Байер за 5 лямов...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:21
Зенит как истеричка
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 19:20
Эта вся история репутации зениту не прибавляет
Сп62
Сп62 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 19:20
Они хотят получить бабки здесь и сейчас. Поняли, что Азмун уже не игрок Зенита. Не юридически, а фактически.
Верг
Верг
вчера в 19:19, ред.
Хаха, из дубля РФПЛ сразу в топ Германии! такого еще не было
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна .
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:10
Такое впечатление что Зенит просто хочет от него избавится....
Заберите уже кто-нибудь.....
karnager
karnager
вчера в 19:04
Объясните мне тугодуму, как Азмуна ЗП 6 лямов в год, а трансферная стоимость 5??? Если месси стоит 220 лямов, то сколько его зп должна быть в год? Менеджмент Зенита уровень «шляпы Боярского»
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:03
Скорее всего Байер даст требуемую сумму.
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