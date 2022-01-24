Иван Сергеев рассказал, как состоялся его переход в «Зенит»

Нападающий рассказал, как состоялся его переход из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Я ехал в поезде домой, от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже? Он сказал, можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всем узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали. Потом приехал на медосмотр, вернулся обратно, переговоры проходили без моего участия. 10 января мне позвонили и сказали, что все отлично, надо ехать в Санкт-Петербург и подписывать контракт.