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Иван Сергеев рассказал, как состоялся его переход в «Зенит»

вчера, 15:22

Нападающий Иван Сергеев рассказал, как состоялся его переход из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Я ехал в поезде домой, от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже? Он сказал, можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всем узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали. Потом приехал на медосмотр, вернулся обратно, переговоры проходили без моего участия. 10 января мне позвонили и сказали, что все отлично, надо ехать в Санкт-Петербург и подписывать контракт.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:17
Такие предложения не каждый день поступают, правильно сделал, что согласился. Можно подумать кто-то отказывается от увеличения з.п. в любой сфере деятельности.
При должной самоотдаче всё получится, Иван. Удачи!!!😉
Ironigor
Ironigor ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 18:23
Я разве обвинил Газпром ???
Просто реалии таковы !!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:03
Ну да, виноват всегда Газпром...) Вот почему людоеды не едят бабушек? "Они во рту вяжут")
4RT
4RT
вчера в 17:49
Какая увлекательная история! Теперь по не нужно сериал снять
ub9vtwtq7rk8
ub9vtwtq7rk8
вчера в 16:27
Теперь надо тёплым пледом для лавки запасаться
1bear
1bear
вчера в 16:16
когда предлагают хороший контракт с огромной зарплатой - только больной на голову откажется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:48
Иван скромно умолчал о разговоре с родителями. Папа спросил " А сколько дадут?" Когда Иван ответил сколько, мама воскликнула " Сынуля , иди пешком в Питер". Я и согласился - ответил Иван. Вот так все было.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:47
Пусть пробует. Хотя перспектив на фоне тех же бразильцев у Сергеева немного.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:36
Теперь бы в состав попасть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:23, ред.
Газпром сказал, - Надо , Сергеев ответил - Есть !!!)
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