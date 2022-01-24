Боярский: «Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне»

Народный артист РФ Михаил Боярский ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне чемпионата России.

Дзюба. А «Зенит» станет чемпионом в этом году. В ближайшее время ни один из клубов не сможет конкурировать с командой из Санкт-Петербурга.