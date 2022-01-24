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Боярский: «Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне»

вчера, 16:30

Народный артист РФ Михаил Боярский ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне чемпионата России.

Дзюба. А «Зенит» станет чемпионом в этом году. В ближайшее время ни один из клубов не сможет конкурировать с командой из Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:36
Пора мушкетера экспертом на матч тв двигать, колонки на соккере уже мало будет.
berda2003
berda2003 ответ МапС (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
да, знаю - бомбардист...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:47
не понимаю зачем журналисты что спрашивают у Михаила ведь на любой вопрос он всегда ответит Зенит чемпион каналья
112910415
112910415
вчера в 18:19
вот и ошибаться стал мушкетёр, стареет
Kolenok
Kolenok ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:58
Он водку лакает и пиво.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:55
Мушкетер опять накидался бургундского. Возможно вместе с Артемом, недаром на встрече с Карпиным он не появился.
4RT
4RT
вчера в 17:44
Да у вас уже давно коммунизм,в отдельно взятой квартире
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:44
и ниипёт)
dkw36yd6wt4d
dkw36yd6wt4d
вчера в 17:37
Хорош уже Новый год отмечать, дядь Миш!
МапС
МапС ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 17:34
Артист и бомбардир не рифмуется, тут другое слово просится
МапС
МапС
вчера в 17:32
Не зарекайся, усатая шляпа.
berda2003
berda2003
вчера в 17:15
один лучший артист, другой лучший бомбардир ...
Futurista
Futurista
вчера в 17:11, ред.
Каналья сезона)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:10
Может и станет,кто его знает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Боярского ИКСпертом не считаю, пусть за Тосно рассуждает...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:00
Пусть для начала хотя бы в стартовый состав попадать станет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:58
Мне одному кажется, что праздники закончились или в Питере по блату ещё продолжаются.
beefs
beefs
вчера в 16:57
Миша, не смеши людей, порвут животы...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:55
"...но если туп,как дерево-родишься баобабом(Дзюбой) и будешь баобабом тыщу лет,пока помрёшь!" В.Высоцкий.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:53
Оказывается это Пол Маккартни сказал Боярскому чтобы он не снимал шляпу!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:50
Дядя Миша похож на ребенка в песочнице!!!))) А я !!!а вот !!!а зенит!!!а зюба!!!

Сидят дети в песочнице, разговаривают:
- Меня мама в капусте нашла.
- А меня в магазине купили.
- А меня аист принес.
Маленькая девочка со скакалкой скачет и говорит:
- Можно подумать, можно подумать, у нас во дворе никто не е@ется.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:45
дзюба...,)) Если Семак его на поле выпускать будет ....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:31
Лучшим бужет Агаларов
2tsg92wcb2dm
2tsg92wcb2dm
вчера в 16:31
Дартаньяну больше не наливать!
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