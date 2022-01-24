Боярский: «Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне»

Народный артист РФ Михаил Боярский ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне чемпионата России.
Дзюба. А «Зенит» станет чемпионом в этом году. В ближайшее время ни один из клубов не сможет конкурировать с командой из Санкт-Петербурга.
Сидят дети в песочнице, разговаривают:
- Меня мама в капусте нашла.
- А меня в магазине купили.
- А меня аист принес.
Маленькая девочка со скакалкой скачет и говорит:
- Можно подумать, можно подумать, у нас во дворе никто не е@ется.
Сидят дети в песочнице, разговаривают:
- Меня мама в капусте нашла.
- А меня в магазине купили.
- А меня аист принес.
Маленькая девочка со скакалкой скачет и говорит:
- Можно подумать, можно подумать, у нас во дворе никто не е@ется.