«Зенит» заплатит 20 млн евро за форварда «Интернасьоналя» Юри Альберто

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вчера, 09:48

Нападающий «Интернасьоналя» близок к переходу в «Зенит».

Питерский клуб находится в финальной стадии переговоров по трансферу нападающего. За переход бразильца «сине-бело-голубые» заплатят 20 млн евро.

Альберто подпишет с «Зенитом» контракт до 2026 года.