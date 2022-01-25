«Зенит» заплатит 20 млн евро за форварда «Интернасьоналя» Юри Альберто

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто близок к переходу в «Зенит».
Питерский клуб находится в финальной стадии переговоров по трансферу нападающего. За переход бразильца «сине-бело-голубые» заплатят 20 млн евро.
Альберто подпишет с «Зенитом» контракт до 2026 года.
Думаю адаптация южноамериканца не займёт много времени...в команде где половина основы соткана из бразильцев...
Надеюсь притязания "Интернационаля" оставить парня у себя до лета будут нивелированы коврижками от которых нельзя отказаться...
Думаю адаптация южноамериканца не займёт много времени...в команде где половина основы соткана из бразильцев...
Надеюсь притязания "Интернационаля" оставить парня у себя до лета будут нивелированы коврижками от которых нельзя отказаться...