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«Зенит» заплатит 20 млн евро за форварда «Интернасьоналя» Юри Альберто

вчера, 09:48

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто близок к переходу в «Зенит».

Питерский клуб находится в финальной стадии переговоров по трансферу нападающего. За переход бразильца «сине-бело-голубые» заплатят 20 млн евро.

Альберто подпишет с «Зенитом» контракт до 2026 года.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:41
Всегда поражаюсь, когда называют, например, Федуна и Лукойл частниками. На бумаге то они частники, но это НЕФТЬ, а не придуманные частной компанией айфоны и теслы)
протон
протон
вчера в 16:31
Руководство Зенита уже озвучили трансферт бразильца и уход Азмуна ! Если Байер зимой выкупает Азмуна, то бразилец будет в Зените уже в феврале ! Пока договоренность о переходах только летом . Купил Зенит Адамова,ждем прохождения медкомиссии.
cska59
cska59
вчера в 16:17
Про бабушек,пенсию и подорожание газа уже говорили?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:57
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Ну сходи потребуй своего бабла
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:34
    20 лямов, это должен быть серьёзный игрок. Даже интересно.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:12
    Азмуна бесплатно отпускают и покупают ему на замену напа за 20 лямов евро. Бизнес по газпромовски.
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Хотел с базарной, но решил, что мы с вами там вдвоём не уместимся
    lotsman
    lotsman ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 14:08
    Азмун поступил настолько, насколько способен его интеллект. Чувство долга, ответственности, чести и адекватности, это видимо не для него. Понять, что при нынешней пандемии все передвижения, находящихся в коллективе людей, должны быть под строгим медицинским контролем, что надо, выполняя свои обязанности по контракту, согласовать свою поездку в Байер с руководством. всё это понять не для него. И ещё интересно, если не читать ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию, то откуда можно смотреть на ситуацию? С базарной колокольни?
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:27
    Ага. И именно по-этому Азмун поступил как полный неадекват. Официальные заявления можете читать сколько угодно. А я смотрю на ситуацию без этого искусственного шума, который зачастую вводит в заблуждение.
    lotsman
    lotsman ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 13:07
    Азмун ещё летом объявил о том, что он не собирается продлевать контракт с Зенитом. На основании этого Зенит предоставил ему право самому выбирать себе место дальнейшей работы. Из всех предложений реальными были Лион, Милан и Байер. Стала известна причина срыва трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион». Французский клуб не потянул финансовые запросы 27-летнего иранца по зарплате, информирует Actufoot со ссылкой на L’Equipe.
    Согласно сведениям источника, удовлетворить финансовые аппетиты Азмуна были готовы лишь два клуба – «Байер» и «Милан». Футболист склонился к варианту продолжения карьеры в Леверкузене.
    Подробнее на «Чемпионате»
    Не надо всё валить на Зенит.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:03
    Не умеет Зенит торговаться, с барского плеча кидает сколько скажут.
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Он уже давно за бугор лыжи навострил. Столько предложений было, но с зенитом договориться так никто и не сумел. В итоге решил не ждать милости от природы, а сделал всё сам. Пусть и кривенько, зато с результатом.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 12:43
    Продали Азмуна за „0”, покупают Юри за 20 млн.. !
    Бизнесмены, от бога :))) !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:39, ред.


    Найдите пожалуйста разницу на двух казалось бы одинаковых картинках...

    Правильно...
    Первая купюра неправильная...она из тех что заплачены Зенитом за Клаудиньо..
    Вторая купюра правильная...ими расплачивались за Фукса и Гаича...

    Как вообще в здравии и уме можно делить деньги на народные и ненародные на территории где любые состояния созданы на принципе избавления этого народа от денег...

    Или не так ??
    Или Леннорыч со второго класса копил..на завтраках экономил...чтоб к 2020-му году разбить копилочку и потратиться на Гаичей-Фуксов ???..)))

    Народные средства..ненародные...))..
    Просто у одних хватает наглости и притворства использовать недра и другие блага под частной вывеской...другие более воспитанные...не шифруются и не называют себя частниками...))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:08
    Газпром - народное бабло.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 12:07
    типичный южноамериканский кот в мешке
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Так надо было 40 просить. У бюджета нашей страны хватит денег на игрушки Миллера.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:46
    27-милетний Азмун заменён на 20-ти летнего Альберто...
    Думаю адаптация южноамериканца не займёт много времени...в команде где половина основы соткана из бразильцев...
    Надеюсь притязания "Интернационаля" оставить парня у себя до лета будут нивелированы коврижками от которых нельзя отказаться...
    112910415
    112910415
    вчера в 11:35
    нельзя же без нападающего
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 11:13
    Встречайте Абелардо...Дзюба вали это теперь шкавчик Абелардо)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 11:11
    Тупой платит дважды. Молодцы!
    lotsman
    lotsman ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 11:05
    Куда просился Азмун и куда его не отпускали?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:02
    Замена Азмуну.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 10:59
    Ну а как иначе в Зенит, только такие игроки ,стоят рубль а в Зенит за три.
    sash71
    sash71
    вчера в 10:56
    А с Сергеевичем её согласовали? Ждём теперь коммента от великого ценителя Зенита.
    за
    за
    вчера в 10:45
    ну вот и близка к закату карьера рукоблуда.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:34
    Вот это уже близко к "миллеровскому достоинству"! А то всё ваньки,картонки-рыбья мелочь доля поддержки клубных штанов и улучшения финансовых показателей.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 10:28
    Для Газпрома это вообще не деньги, тем более с такими ценами на газ...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 10:28
    Зенит жирует на народные деньги.
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