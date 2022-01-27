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Свищёв: «РФС обязан обратить внимание на заявление Варелы о коронавирусе»

сегодня, 11:55

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы, согласно которому московский клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

Это серьезное нарушение антиковидных правил. Это неуважение к товарищам по команде, к соперникам. Есть четкие правила, которые необходимо соблюдать. Какой смысл это делать. Те люди, которые покрывали болезнь, поступили как минимум непорядочно. Такие вещи должны рассматриваться в специальных комиссиях. Если будет доказана вина, то люди должны понести наказание. РФС обязан обратить на это внимание.

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протон
протон
сегодня в 14:28
В ГД лучше бы обратили внимание на Наташку Журову, Наташку Роднину, Нателла Валуева и т.д.)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 14:07
Свищев, ЛДПР. Депутат получивший первое свое образование в 34 года. Мощный человег.
112910415
112910415
сегодня в 13:18
такие случаи далеко не единичны
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:31
Правила есть правила.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:22
Гильермо ляпнул не подумав.
4RT
4RT
сегодня в 12:18
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:12
Ну все.... давайте крутить гайки..
65352ajg4ayw
65352ajg4ayw
сегодня в 11:58
Тут он прав
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