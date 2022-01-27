Свищёв: «РФС обязан обратить внимание на заявление Варелы о коронавирусе»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление защитника «Динамо» , согласно которому московский клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

Это серьезное нарушение антиковидных правил. Это неуважение к товарищам по команде, к соперникам. Есть четкие правила, которые необходимо соблюдать. Какой смысл это делать. Те люди, которые покрывали болезнь, поступили как минимум непорядочно. Такие вещи должны рассматриваться в специальных комиссиях. Если будет доказана вина, то люди должны понести наказание. РФС обязан обратить на это внимание.