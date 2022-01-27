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Агент нападающего ЦСКА Шкурина отреагировал на слухи об интересе «Ракува»

вчера, 18:32

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, который выступает на правах аренды за «Динамо» Киев, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны польского «Ракува».

Я впервые от вас слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в «Динамо», кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У «Динамо» никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждёт команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского «Динамо» прописана опция выкупа и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 20:02
Там не все так просто. У него были свои причины, кроме спортивных, чтобы уехать в Украину
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:22
Могло у Ильи и в ЦСКА сложиться, если бы немного больше доверия к нему было, разыгрался бы парень, на мой взгляд.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:37
У киевского Динамо всё прописано.
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