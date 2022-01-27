В список судей ФИФА на 2022 год вошли 40 российских арбитров

Пресс-служба РФС сообщает, что судейский комитет ФИФА утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2022 году.
Российское представительство составило 40 человек. Самые опытные среди наших судей — Дмитрий Мосякин, Владислав Безбородов и Анастасия Пустовойтова.
Судьи: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Павел Кукуян (2021), Кирилл Левников (2016), Алексей Матюнин (2017), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016), Анастасия Пустовойтова (2009).
Ассистенты судьи: Егор Болховитин (2019), Сабина Валиева (2014), Андрей Веретешкин (2021), Максим Гаврилин (2013), Валерий Данченко (2014), Игорь Демешко (2015), Яна Елеференко (2011), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Курочкина (2012), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Юлия Петрова (2014), Дмитрий Сафьян (2019), Роман Усачев (2019), Екатерина Чернова (2020).
Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021).
Судьи по мини-футболу: Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Юрий Неверов (2016).
Судьи по пляжному футболу: Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).
Он на полиграф ходит как к себе домой уже!
Он на полиграф ходит как к себе домой уже!