Арбитр матча «Милана» заплакал после ошибки. Златан пришёл его поддержать

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сегодня, 14:47

Главный арбитр матча 22-го тура Серии А «Милан» — «Специа» (1:2) Марко Серра допустил ошибку в моменте с голом форварда «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув перед ударом игрока и назначив штрафной в пользу миланцев, когда мяч находился у них.

После окончания встречи Серра не смог сдержать слёз из-за своей ошибки. Направившись в раздевалку, рефери заплакал. Нападающий «Милана» и ещё несколько футболистов «россонери» пришли в судейскую, чтобы поддержать Серру. Они не стали предъявлять судье претензии за допущенную ошибку.

Теперь Серра дисквалифицирован на два ближайших тура Серии А.