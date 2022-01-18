ГлавнаяНовостиСудействоИталия. Серия А 2021/2022

Арбитр матча «Милана» заплакал после ошибки. Златан пришёл его поддержать

сегодня, 14:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный арбитр матча 22-го тура Серии А «Милан» — «Специа» (1:2) Марко Серра допустил ошибку в моменте с голом форварда «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув перед ударом игрока и назначив штрафной в пользу миланцев, когда мяч находился у них.

После окончания встречи Серра не смог сдержать слёз из-за своей ошибки. Направившись в раздевалку, рефери заплакал. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и ещё несколько футболистов «россонери» пришли в судейскую, чтобы поддержать Серру. Они не стали предъявлять судье претензии за допущенную ошибку.

Теперь Серра дисквалифицирован на два ближайших тура Серии А.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:44
вот бы нам таких судей, но...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:43
Конечно тут заплачешь , столько евриков про76 ....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:31
Ошибка повлияла на результат, долго будут вспоминать
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:29
Если теперь им не хватит 3-х очков до чемпионства, он им будет должен кругленькую сумму. Слезами не отделается.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:22
На ошибках учатся. Игрокам Милана респект за то что поддержали арбитра хоть он и лишил их 3-х очков. Поведение достойное чемпионов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:16
Ошибки бывают у Всех!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:14
Это была невероятная концовка, эмоционально драматичная, которая морально разрушала Серру, осознавшего, что он признал матч недействительным из-за того, что был слишком безрассудным, из-за того, что не применил правила. Он чувствует и сейчас, как земля рушится под его ногами, ему хочется остановить время и вернуться в тот момент, который опустошил его с человеческой и профессиональной точки зрения (думаю).

Он уже извинился на поле, подняв руки в знак капитуляции и искреннего раскаяния, не проронил ни слова перед законными жалобами игроков. Это аристократия человека, Златана тоже кстати. Что ж, вот зачем я люблю футбол. Фанатизм - это другое. Учитесь люди!
Tostao
Tostao
сегодня в 15:06
Безбородов:"А я не плачу, я никогда не плачу, есть у меня другие интЭрЭсы..."
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:03
Слезы, стоящие чемпионства Милану, минус три очка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:58
Бывает. Явно не подсуживал. Казалось, что после неверно данного свистка арбитр поплывет и начнет выдумывать пенальти в ворота "Специи". Но слава богу сдержался и до конца матча ошибок не совершил. Кстати, в других эпизодах он давал доигрывать момент до конца, а в этом явно поторопился. А Златану респект, вначале даже подумалось, что арбитру может прилететь от Ибры прямо во время матча.
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 14:54, ред.
Что значит, европейский менталитет! У нас бы весь словарный запас футболиста на него бы истратили... А в Колумбии, так вообще с поля не успел бы выйти.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:51
вот так дела
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