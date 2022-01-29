«Зенит» потратил 280 млн евро на новичков. Больше, чем «Спартак», ЦСКА и «Динамо» вместе взятые

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вчера, 20:58

Футбольные расходы за пять сезонов.

Альберто среди самых дорогих новичков в истории

Бразильцы поняли, что «Зенит» рассчитывает подписать Юри зимой, раз Азмун сбегает в Леверкузен и исключен из заявки на новый португальский сбор. В результате новый форвард, чья рыночная стоимость в районе двенадцати миллионов евро, обойдется, если верить источнику, в 24 миллиона евро.

В таком случае Юри оказывается пятым по стоимости новичком в истории «Зенита». Выше только Малком, Халк и Витсель – каждого оценили в 40 млн евро, хотя в случае с португальским шопингом блуждала другая информация, особенно после трансфера Живанилдо. Но раз настаивают на сорока миллионах, то так и запишем, подбивая итоги за всю историю клуба.

За Данни заплатили «Динамо» 30 млн евро. Паредес обошелся в 23 млн. Все, кроме Мигеля, покинули клуб за деньги. Самые дорогие сделки не приводили к финансовому разочарованию. Посмотрим, получится ли получить прибыль после ухода Юри Альберто, ведь по стоимости он выше Вендела, Хави Гарсии, Кришито, Барриоса, Тимощука и Дугласа Сантоса.

Расходы самых богатых клубов сильно отличаются

Есть «Зенит» и все остальные, очевидно по трансферным бюджетам. За пять сезонов разница колоссальная. Последнее окно на этом отрезке продолжается, но вряд ли подарит невероятные сделки для московских клубов или «Краснодара». А «Зенит», если приплюсовать трансфер Юри Альберто, отдал 280.6 млн евро на новых футболистов.

На втором месте по расходам «Спартак» — 119.55 млн евро, а на третьем «Краснодар» — 117.08 миллионов. «Локомотив» является четвертым и последним клубом, который вложил более ста миллионов. Но значительную часть этой суммы «железнодорожники» потратили именно в этом сезоне. В Лиге чемпионов играли без невероятных расходов, как у «Зенита». Замыкает пятерку «Динамо» — 78.4 млн евро, и за пять лет это не рекордные расходы.

ЦСКА предсказуемо отстал, его показатель – 71 млн евро, почти в четыре раза ниже, чем расходы «Зенита» за тот же период. Деньгами воевать против петербуржцев невозможно. Например, у «Рубина», хотя это далеко не бедный клуб, в статье «расходы» указано 43 млн евро, а на восьмом месте «Ростов» с 28 млн евро. «Сочи» недавно перешел отметку в 21 млн, их селекция заслуживает отдельного разговора, особенно после отрезка с арендами из «Зенита».

Если суммировать расходы ЦСКА , «Динамо» и «Спартака», то получите 269 млн евро. Меньше, чем у одного «Зенита». А если соединить расходы на новичков всех клубов РПЛ от «Рубина» и ниже по тратам, то получите сумму, которая вдвое меньше, чем расходы клуба Семака. Сергей Богданович недавно объяснял неудачи в Лиге чемпионов бедностью петербуржцев, но промахнулся. А о положении чемпионов в рамках РПЛ подобный разговор можно не начинать.

Суммы напоминают, что РПЛ ничего не зарабатывает

Когда лига здоровая, то у пяти-шести клубов большие расходы на новичков. А так в шоколаде один «Зенит». Клуб получал премиальные от УЕФА за участие в еврокубках, но основная статья доходов, судя по зарплатам футболистов и трансферному бюджету – спонсорские контракты. Ни старая ТВ-сделка, ни участие в РПЛ не приносили столько денег, чтобы средние расходы на новичков за пять лет составляли 56 млн евро.

Солидные деньги даже для топ-5. А еще сильнее впечатляет, что «Зенит» лидирует по продажам. Недавно обошли ЦСКА , заработали на пару тысяч евро больше. Но если «армейцы» теряли лидеров, вроде Влашича и Головина, то петербуржцы подарили Азмуна «Байеру» фактически бесплатно, компенсация будет символичной. Дриусси ушел в «Остин» за копейки, если вспомнить, сколько за Себастьяна предлагали в Серии А пару лет назад.

Маммана – свободный агент, Прохин и Лунев – тоже. Откуда же 90 млн евро дохода? Основная часть – переход Паредеса в ПСЖ за 40 млн евро, а остальное добрали мелкими трансферами. У «Зенита» всегда на примете игроки, с которыми можно попрощаться. Но важнее в этой истории то, каких новичков подписали. Можно смело назвать неудачной «аргентинскую закупку» — Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер не впечатлили на поле.

Зато сыграли многие дорогие подписания из нынешней основы. Только Дзюба пришел бесплатно из лидеров, но показали себя Барриос, Ракицкий, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Даже Малком со временем может отработать часть вложений, если следующий сезон в Лиге чемпионов сложится для него удачно. «Зенит» позволял себе невиданные для РПЛ расходы, но такие промахи, как с Маркизио, не фигурируют в списках самых дорогих сделок. Клаудио не отработал лишь зарплату и «подъемные».

Следующий этап развития – выгодные расставания

Слишком много классных игроков ушли из «Зенита», не оставив по себе прибыль. Азмун лишь как самый очевидный пример. С Мамманой не повезло, у аргентинца была серия жутких травм, а не каждый, подобно Данни, восстанавливается после операций, как сожженный дотла феникс. Но с рядом других футболистов явно промахнулись. Краневиттера отдали за 2.8 млн евро, считай, даром. Ригони сначала был в аренде, а потом ушел в «Эльче» за 100 тысяч евро.

Что это за трансфер, если сами заплатили 9 млн евро? Кокорина отпустили свободным агентом в «Спартак». Не лучшая сделка для «Зенита», ведь Александра можно было пристроить выгоднее. Причем неумение продавать важно, ведь посмотрите на возраст новичков. Юри Альберто всего двадцать лет. Он не прилетит в Санкт-Петербург, чтобы играть в РПЛ до конца карьеры. Да, Кержаков, Дзюба, Ловрен, Ракицкий, Ерохин и Крицюк – ветераны, им за тридцать.

Но рядом Адамов, Круговой, Мостовой, Вендел, Малком, Клаудиньо и Сергеев. Каждый из этих игроков должен мечтать о вызове в топ-5 после удачных матчей за «Зенит». Да и Барриос, хотя ему уже 28 лет, может привлечь внимание. Причем контракт с колумбийцем еще на четыре года, покупателю придется щедро заплатить за контракт с опорником. Важно зарабатывать и совершать точечные продажи, ведь за пять сезонов убытки на трансферах составляют почти 100 млн евро.

А если подумать, то намного больше сотни. Платили зарплаты футболистам, которые не играли в основе и не помогали команде. Без щедрых спонсоров «Зенит» не смог бы позволить себе потратить почти 300 млн евро на новичков за короткий отрезок времени. Разрыв увеличился до размеров пропасти. Если взять пять сезонов до 2016-го, то «Спартак» и «Рубин» были намного ближе к «Зениту», чем сейчас, а «Анжи» потратил почти столько же денег. Петербуржцы постоянно перестраиваются.

И раньше были намного богаче, чем остальные клубы лиги, но сейчас просто вне конкуренции.