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«Зенит» потратил 280 млн евро на новичков. Больше, чем «Спартак», ЦСКА и «Динамо» вместе взятые

вчера, 20:58
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Футбольные расходы за пять сезонов.

Альберто среди самых дорогих новичков в истории

Бразильцы поняли, что «Зенит» рассчитывает подписать Юри зимой, раз Азмун сбегает в Леверкузен и исключен из заявки на новый португальский сбор. В результате новый форвард, чья рыночная стоимость в районе двенадцати миллионов евро, обойдется, если верить источнику, в 24 миллиона евро.

В таком случае Юри оказывается пятым по стоимости новичком в истории «Зенита». Выше только Малком, Халк и Витсель – каждого оценили в 40 млн евро, хотя в случае с португальским шопингом блуждала другая информация, особенно после трансфера Живанилдо. Но раз настаивают на сорока миллионах, то так и запишем, подбивая итоги за всю историю клуба.

За Данни заплатили «Динамо» 30 млн евро. Паредес обошелся в 23 млн. Все, кроме Мигеля, покинули клуб за деньги. Самые дорогие сделки не приводили к финансовому разочарованию. Посмотрим, получится ли получить прибыль после ухода Юри Альберто, ведь по стоимости он выше Вендела, Хави Гарсии, Кришито, Барриоса, Тимощука и Дугласа Сантоса.

Расходы самых богатых клубов сильно отличаются

Есть «Зенит» и все остальные, очевидно по трансферным бюджетам. За пять сезонов разница колоссальная. Последнее окно на этом отрезке продолжается, но вряд ли подарит невероятные сделки для московских клубов или «Краснодара». А «Зенит», если приплюсовать трансфер Юри Альберто, отдал 280.6 млн евро на новых футболистов.

На втором месте по расходам «Спартак» — 119.55 млн евро, а на третьем «Краснодар» — 117.08 миллионов. «Локомотив» является четвертым и последним клубом, который вложил более ста миллионов. Но значительную часть этой суммы «железнодорожники» потратили именно в этом сезоне. В Лиге чемпионов играли без невероятных расходов, как у «Зенита». Замыкает пятерку «Динамо» — 78.4 млн евро, и за пять лет это не рекордные расходы.

ЦСКА предсказуемо отстал, его показатель – 71 млн евро, почти в четыре раза ниже, чем расходы «Зенита» за тот же период. Деньгами воевать против петербуржцев невозможно. Например, у «Рубина», хотя это далеко не бедный клуб, в статье «расходы» указано 43 млн евро, а на восьмом месте «Ростов» с 28 млн евро. «Сочи» недавно перешел отметку в 21 млн, их селекция заслуживает отдельного разговора, особенно после отрезка с арендами из «Зенита».

Если суммировать расходы ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», то получите 269 млн евро. Меньше, чем у одного «Зенита». А если соединить расходы на новичков всех клубов РПЛ от «Рубина» и ниже по тратам, то получите сумму, которая вдвое меньше, чем расходы клуба Семака. Сергей Богданович недавно объяснял неудачи в Лиге чемпионов бедностью петербуржцев, но промахнулся. А о положении чемпионов в рамках РПЛ подобный разговор можно не начинать.

Суммы напоминают, что РПЛ ничего не зарабатывает

Когда лига здоровая, то у пяти-шести клубов большие расходы на новичков. А так в шоколаде один «Зенит». Клуб получал премиальные от УЕФА за участие в еврокубках, но основная статья доходов, судя по зарплатам футболистов и трансферному бюджету – спонсорские контракты. Ни старая ТВ-сделка, ни участие в РПЛ не приносили столько денег, чтобы средние расходы на новичков за пять лет составляли 56 млн евро.

Солидные деньги даже для топ-5. А еще сильнее впечатляет, что «Зенит» лидирует по продажам. Недавно обошли ЦСКА, заработали на пару тысяч евро больше. Но если «армейцы» теряли лидеров, вроде Влашича и Головина, то петербуржцы подарили Азмуна «Байеру» фактически бесплатно, компенсация будет символичной. Дриусси ушел в «Остин» за копейки, если вспомнить, сколько за Себастьяна предлагали в Серии А пару лет назад.

Маммана – свободный агент, Прохин и Лунев – тоже. Откуда же 90 млн евро дохода? Основная часть – переход Паредеса в ПСЖ за 40 млн евро, а остальное добрали мелкими трансферами. У «Зенита» всегда на примете игроки, с которыми можно попрощаться. Но важнее в этой истории то, каких новичков подписали. Можно смело назвать неудачной «аргентинскую закупку» — Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер не впечатлили на поле.

Зато сыграли многие дорогие подписания из нынешней основы. Только Дзюба пришел бесплатно из лидеров, но показали себя Барриос, Ракицкий, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Даже Малком со временем может отработать часть вложений, если следующий сезон в Лиге чемпионов сложится для него удачно. «Зенит» позволял себе невиданные для РПЛ расходы, но такие промахи, как с Маркизио, не фигурируют в списках самых дорогих сделок. Клаудио не отработал лишь зарплату и «подъемные».

Следующий этап развития – выгодные расставания

Слишком много классных игроков ушли из «Зенита», не оставив по себе прибыль. Азмун лишь как самый очевидный пример. С Мамманой не повезло, у аргентинца была серия жутких травм, а не каждый, подобно Данни, восстанавливается после операций, как сожженный дотла феникс. Но с рядом других футболистов явно промахнулись. Краневиттера отдали за 2.8 млн евро, считай, даром. Ригони сначала был в аренде, а потом ушел в «Эльче» за 100 тысяч евро.

Что это за трансфер, если сами заплатили 9 млн евро? Кокорина отпустили свободным агентом в «Спартак». Не лучшая сделка для «Зенита», ведь Александра можно было пристроить выгоднее. Причем неумение продавать важно, ведь посмотрите на возраст новичков. Юри Альберто всего двадцать лет. Он не прилетит в Санкт-Петербург, чтобы играть в РПЛ до конца карьеры. Да, Кержаков, Дзюба, Ловрен, Ракицкий, Ерохин и Крицюк – ветераны, им за тридцать.

Но рядом Адамов, Круговой, Мостовой, Вендел, Малком, Клаудиньо и Сергеев. Каждый из этих игроков должен мечтать о вызове в топ-5 после удачных матчей за «Зенит». Да и Барриос, хотя ему уже 28 лет, может привлечь внимание. Причем контракт с колумбийцем еще на четыре года, покупателю придется щедро заплатить за контракт с опорником. Важно зарабатывать и совершать точечные продажи, ведь за пять сезонов убытки на трансферах составляют почти 100 млн евро.

А если подумать, то намного больше сотни. Платили зарплаты футболистам, которые не играли в основе и не помогали команде. Без щедрых спонсоров «Зенит» не смог бы позволить себе потратить почти 300 млн евро на новичков за короткий отрезок времени. Разрыв увеличился до размеров пропасти. Если взять пять сезонов до 2016-го, то «Спартак» и «Рубин» были намного ближе к «Зениту», чем сейчас, а «Анжи» потратил почти столько же денег. Петербуржцы постоянно перестраиваются.

И раньше были намного богаче, чем остальные клубы лиги, но сейчас просто вне конкуренции.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 00:05
На что уходит "народное достояние"...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 23:45
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 23:44
    "....ведь по стоимости он выше Вендела, Хави Гарсии, Кришито, Барриоса, Тимощука и Дугласа Сантоса.."

    Если автор, делаешь анализ стоимости футболистов, учитывай пожалуйста инфляцию и рост цен на трансферах.
    Для примера чтоб понимал: Рональдиньо переходил в Барсу за 32млн
    Усман Дембеле перешел 105 млн.

    В нынешнем трансферном рынке в Европе 40млн евро это средний обычный игрок. Не надо раздувать.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 23:43
    Народные деньги в пустоту. Не удивительно почему ненавидят зенит.
    BDA81
    BDA81
    вчера в 23:38
    Это не только Зенит , все клубы РПЛ не умеют работать на трансферном рынке. Ни кто не умеет в подходящий момент скинуть игрока, всё время или передерживают или потом продают за коейки. А кто то вообще уходит свободным агентом.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:13
    Мораль такая же как и с армейцами, игроков надо продавать на пике, а за турнир бороться игрой и духом.
    Продать Азмуна можно было летом хорошо, а годом ранее Дзюбу. Дриусси динамили.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 23:07
    Деградация российского футбола продолжается семимильными шагами
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 22:42
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
      вчера в 21:59
      Никогда. Уж очень много ртов пилят
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      вчера в 21:58
      Помню скоко пафоса было про Аргентинскую закупку. И про записки от Манчини.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ M1 Game (раскрыть)
      вчера в 21:47
      Отсюда вывод. Никакой футбольной причины и никаких заслуг Семака в успехах Зенита нет в принципе. Дай такой же бюджет Ростову, или Рубину, или даже Крыльям - получим бессменного чемпиона РПЛ. При этом и возглавлять РФС будет соответствующий человек, само собой. И не важно кто будет тренером Шалимов, Талалаев, или даже Ганчаренко.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
      вчера в 21:43
      Ответ. Никогда. Чиновникам выгодно содержать профессиональные клубы. Во-первых, во всех этих клубах, начиная с Зенита существуют разные теплые местечки, вроде наблюдательных советов, советов директоров и пр., куда устроены чиновники и их родня. Во-вторых, очень хорошие откаты от трансферов, там можно такую смету составить. что на три жизни хватит. Так, что пока не будет решения на самом высоком уровне все так и останется.
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      вчера в 21:33
      Когда уже наши клубы отключат от госфинансирования
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 21:28
      Вот кто денег не жалеет!
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      вчера в 21:25, ред.
      Забавно, а в Европе выхлоп нулевой!!
      112910415
      112910415
      вчера в 21:18
      " Богат я, казны не считаю ..."
      M1 Game
      M1 Game
      вчера в 21:03
      Естественно Зенит потратит больше всех на трансферы, у них же Газпром который все купит , даже чемпионства , не зависимо от цены и прочего.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 21:02
      это же "флагман"((
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