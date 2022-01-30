«Спартак» потерял Гладиатора. Жиго перешёл в «Марсель» и ждёт судебную тяжбу

1643533283

вчера, 12:01

А хорошая новость – останется до лета в Москве.

Мать его сына пытается ограничить опеку

Самуэль потеряет часть прав на опеку над сыном Ноэлем, если судья посчитает, что Жиго не в состоянии выполнять родительские обязательства из-за постоянного пребывания в России. Хотя француз с алжирскими корнями через год мог получить паспорт РФ и даже сыграть на сборную рядом с Джикией, бывшая подруга Лола не захотела решить конфликт полюбовно. А Жиго не хочет лишаться части родительских прав.

Проживая в Марселе и выступая за одноименный клуб, сможет чаще видеться с подрастающим сыном, опека будет раздельной. Уже не первый раз «Спартак» теряет лидера раздевалки из-за позиции женщин. Жена Тедеско настояла, чтобы Доменико вернулся в Германию, поскольку наотрез отказывалась перебираться в Россию. Лейпциг ее устроил – итальянский немец удачно стартовал в богатом клубе.

Жиго хорошо смотрелся во всех сезонах в «Спартаке», невзирая на многочисленные приключения линии обороны и личные проблемы. Но даже попытку перейти в итальянские клубы адвокаты матери ее сына отсекли своим гражданским иском. Между любимой работой и правом воспитывать первенца Самуэль выбрал второе, хотя выбора как такового ему не оставили. Непонятны цели подруги, папа-футболист в любом случае вечно в разъездах, но «Спартаку» ее непримиримость навредила.

Каттани заработал «Спартаку» 2 млн евро

Вроде мелочь, учитывая, что Федун и Алекперов потратили на клуб и стадион около полутора миллиардов евро. Но новый спортивный директор оказался заложником ситуации. Агент Жиго сразу сказал – Самуэль не останется. Контракт у него заканчивался, с первого января мог вести переговоры с новым клубом. Оказалось, в «Лионе» не любят бородатых мужчин, а вот «Марсель» с радостью подписал контракт с Жиго.

Почему французы заплатили 2 млн евро, хотя могли забрать игрока бесплатно летом? Все дело в запрете на регистрацию новичков, который наложили на «Олимпик». «Уотфорд» подписал предварительный контракт с Папе Гуей из «Гавра» два года назад, а затем «Марсель» перехватил футболиста. Англичане подали апелляцию, ФИФА ввел трансферный бан на два окна, так что «Марсель» должен планировать сделки загодя.

В центре защиты у «Олимпика», который сейчас тренирует колоритный чилиец Хорхе Сампаоли, играют три футболиста. Огромный бразилец Луан Перес, молодой аргентинец Балерди и юный француз Салиба. Но контракт последнего в офисе «Арсенала», может вернуться в Лондон летом. Дела у Вильяма идут неплохо, как и у всего «Олимпика». Команда Пайета является главным претендентом на второе место в Лиге 1.

Жиго выбрал не середняка, коим оказался «Лион» без Депая, а одного из лидеров. Нестабильность свиты парижского короля известная – чемпион «Лилль» на 11-м месте, но «Марсель» Сампаоли может провести несколько сезонов на приличном уровне. А Жиго мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Пока есть тройка основных центральных защитников, поэтому Самуэля отдали в бесплатную аренду в «Спартак» до конца сезона. Спортивный директор Каттани не ждал, пока истечет контракт, а выбил 2 млн евро, получив обратно игрока, которому так или иначе платили бы зарплату до истечения контракта.

РПЛ часто теряет ключевых игроков обороны

Результативность растет и одна из причин – отсутствие лидеров в центре защиты. Даже оборона «Зенита» не выстроена по лучшим стандартам Лиги чемпионов. Ракицкий – плеймейкер, Ловрен опекается. Караваев, Сутормин, Круговой и Сантос не лидеры защиты по своей природе. Есть клубы, где дыры в обороне компенсируют голкиперы, но сложнее ставить на последнего героя в Европе.

Игнашевич, Иванович, Чорлука и Гранквист помогали известным клубам держать удар хотя бы в РПЛ , как Боккетти в чемпионском сезоне «Спартака». Все ушли из РПЛ , а достойная смена лишь растет. Дивеев – перспективный, но рядом с ним играл переученный хавбек Бийол. Магнуссон был в лазарете, а Фукс так и не набрал форму. У «Зенита» при переходе на три центральных в защите видели Барриоса, а на сборах Дзюбу.

Меньше всех пропустил ЦСКА , но это дело рук Акинфеева. Кайо и Сорокин учились играть без дядьки Мартыновича, но успехи «Краснодара» в защите связаны не с выдающимся уровнем центральных оборонцев, а скорее с сэйвами Сафонова. У опытных Жиго и Джикии история другая. Их подставляли эксперименты в защите и опорной зоне – Рассказов и Кутепов чудили, когда появлялись в тройке, а Кофрие работал удачно через раз.

Также «Спартак» пропустил намного больше, чем «Урал» и «Крылья Советов», поскольку у Максименко не пошла игра. Бедняга пропускал после каждого второго удара в створ, и это сказалось. Жиго свою часть работы выполняет, а если у Ваноли получится лучше понять команду, то «красно-белые» обязательно сыграют в весенней части сезона в защите намного надежнее, чем в прошлом году. Вот только что будет после Самуэля?

Француз ведь не случайно лучше остальных легионеров говорит на русском языке. Жиго – лидер по природе, поэтому ему так нравятся сравнения с гладиатором. Заводил команду в раздевалке, когда настраивал на поединок или праздновал победу. У «Спартака» де-факто два капитана из центра защиты, и потерю Самуэля будет тяжело восполнить как на поле, так и за его пределами.

«Спартаку» будет крайне сложно заменить Жиго

Каттани знает, что француза для РПЛ нашли не скауты «красно-белых». Из «Гента» его переманили люди из «Краснодара». Но Москва сделала перехват, в результате Жиго проведет три с половиной года в известном клубе. Без него защита не обязательно сильно просядет, поскольку Самуэль не контролировал хаотичную линию, но персонально настолько сильных защитников в чемпионате почти нет.

Плохо, что скауты не могут найти классных игроков обороны, ведь они нужны всех богатым российским клубам, особенно в еврокубках. «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, поскольку рядом с ошибками защиты были удачные действия, в том числе, Жиго. «Марсель» правильно сделал, что подписал Самуэля, а Каттани пора найти кого-то сильнее, чем Кофрие.

У Кутепова завершается контракт, хочет играть и уйдет. Подстраховка в виде Рассказова, если Хлусевич окончательно оттеснит Николая от правого фланга, не кажется надежной. Ваноли может забраковать Кофрие, ведь выбирал бельгийца не он. Жиго контролирует высоту линии оборону и, нет сомнений, что ему, в отличие от Азмуна, хватит мотивации на финальные месяцы в «Спартаке».

Но столь характерных и физических сильных игроков с умением прочитать игру – Жиго лидирует по перехватам в команде, всегда обидно терять. Надеемся, Сампаоли рассчитывает на Самуэля, как на основного игрока команды, которая попадет в Лигу чемпионов. А «Спартаку» пора пересчитать центральных защитников. Для схемы с тремя нужно иметь минимум пятерку в центр, где два будут запасными, а еще один латераль умеет сыграть ближе к штрафной площади.

Потеря была неизбежной, о чем в клубе давно знали, невзирая на уловки агента игрока. У Ваноли на руках уже должен быть список кандидатов на замену Жиго. Но посреди сезона терять Самуэля не решились. Раз получили два миллиона, то решение верное, ведь новому тренеру нужны заводилы в раздевалке, а роль француза в клубе не ограничивается игрой в футбол.