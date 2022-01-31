Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». Карпин посетил матч

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Академией Пандев» (0:0) в товарищеском матче на зимних сборах.
В составе самарского клуба дебютировал нападающий Иван Игнатьев, а встречу посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
«Крылья Советов» (первый тайм): 81 Овсянников, 47 Божин, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 7 Кабутов, 8 Витюгов, 21 Иванисеня, 29 Липовой, 9 Пиняев, 19 Цыпченко, 85 Игнатьев.
«Крылья Советов» (второй тайм): 81 Овсянников, 35 Гудков, 21 Иванисеня (22 Фернандо, 70'), 4 Солдатенков (47 Божин, 70'), 52 Смирнов, 9 Пиняев (26 Салтыков, 57'), 6 Якуба, 27 Великородный, 11 Ежов, 28 Коваленко, 15 Глушенков.
Запасные: 1 Ломаев, 71 Бельтюков.
Талант у Игнатьева есть, но всё дело в голове и пока он не наведёт в ней порядок, будут истории, которые поставят крест на его карьере.
КС это команда без звёзд и если он вольётся в неё как игрок, то возможно реанимирует карьеру, как только включит "звезду" всё пиши пропало, дальше...
Талант у Игнатьева есть, но всё дело в голове и пока он не наведёт в ней порядок, будут истории, которые поставят крест на его карьере.
КС это команда без звёзд и если он вольётся в неё как игрок, то возможно реанимирует карьеру, как только включит "звезду" всё пиши пропало, дальше...