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Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». Карпин посетил матч

сегодня, 08:46

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Академией Пандев» (0:0) в товарищеском матче на зимних сборах.

В составе самарского клуба дебютировал нападающий Иван Игнатьев, а встречу посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Крылья Советов» (первый тайм): 81 Овсянников, 47 Божин, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 7 Кабутов, 8 Витюгов, 21 Иванисеня, 29 Липовой, 9 Пиняев, 19 Цыпченко, 85 Игнатьев.

«Крылья Советов» (второй тайм): 81 Овсянников, 35 Гудков, 21 Иванисеня (22 Фернандо, 70'), 4 Солдатенков (47 Божин, 70'), 52 Смирнов, 9 Пиняев (26 Салтыков, 57'), 6 Якуба, 27 Великородный, 11 Ежов, 28 Коваленко, 15 Глушенков.

Запасные: 1 Ломаев, 71 Бельтюков.

Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». Карпин посетил матч

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:08
Ивану уже 23 года, пора становиться мужиком, а не быть подростком с кучей денег.
Талант у Игнатьева есть, но всё дело в голове и пока он не наведёт в ней порядок, будут истории, которые поставят крест на его карьере.
КС это команда без звёзд и если он вольётся в неё как игрок, то возможно реанимирует карьеру, как только включит "звезду" всё пиши пропало, дальше...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:07
Карпин пришел посмотреть на Игнатьева ?
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
сегодня в 09:03
Гладиатор уже не тот
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Карпин отдыхает и работает одновременно...
drug01
drug01
сегодня в 08:54
Будем ждать результат
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:52
Это надо отметить походом в местный ресторан.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:48
Не задержится ВАня В КС,
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:48
Посмотрим что с него получится
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