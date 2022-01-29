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Карпин и Писарев посетили товарищеский матч между «Сочи» и «Балтикой»

вчера, 21:42
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вместе со своим ассистентом Николаем Писаревым посетил товарищеский матч между «Сочи» и «Балтикой».

Встреча завершилась победой сочинской команды со счетом 1:0. Нападающий сочинцев Никита Бурмистров забил единственный гол в матче на 18-й минуте.

Ранее на сборе «Сочи» сыграл вничью с австрийской «Аустрией» (0:0). Для «Балтики» этот матч стал первым в Белеке.

В следующей игре команда Владимира Федотова сыграет с казанским «Рубином», встреча состоится 2 февраля.

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sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
Пивка попили))
cska1948
cska1948
вчера в 22:16
Ну посетили и ЧТО дальше?
drug01
drug01
вчера в 21:44
Это важная игра
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