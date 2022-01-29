ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Селихов: «Главное, чтобы „Спартак“ хорошо подготовился к возобновлению РПЛ»

вчера, 21:02

Голкипер «Спартака» Александр Селихов порассуждал о подготовке к возобновлению сезона.

Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо. Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остаётся дорабатывать компоненты.

Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем своё дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым.

Все новости
Карпин и Писарев посетили товарищеский матч между «Сочи» и «Балтикой»
Вчера, 21:42
Официально«Крылья Советов» отправились на второй сбор
Вчера, 14:09
Официально«Рубин» на втором зимнем сборе сыграет против двух команд РПЛ
27 января Фото
Официально«Локомотив» назвал соперников на втором зимнем сборе
27 января Фото
Официально«Краснодар» объявил соперников на сборах в Испании
27 января Фото
«Арсенал» отправился на сбор в Дубай без Обамеянга
26 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:27
Правильно. Делай что должен и будь, что будет (с)
ABir
ABir
вчера в 23:56
Важно ещё и к еврокубковой встрече подойти в достойной форме
112910415
112910415
вчера в 22:46
лучше хорошо, чем плохо
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:16
время покажет кто и как подготовился
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:04
Если Селихов будет в форме то Спартак точно не вылетит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:04
Судя по словам и нстрою селихова у спартака появляется шанс сохраниться в РПЛ.
санек002
санек002
вчера в 21:40
РЕБЯТ!С ТАКОЙ ИГРОЙ КАК ВЧЕРА ВАМ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ!ОСОБЕННО В ОБОРОНЕ
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:17
Посмотрим что будет после паузы....
Gahi
Gahi
вчера в 21:14
Желание и стремление порадовать болельщиков своей игрой это замечательно. Осталось показать и доказать на деле, на что действительно готова команда "Спартак", чтобы подтвердить слова Александра Селихова стремлением порадовать своих поклонников. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
У всех такая тема...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100