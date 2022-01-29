Селихов: «Главное, чтобы „Спартак“ хорошо подготовился к возобновлению РПЛ»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов порассуждал о подготовке к возобновлению сезона.
Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо. Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остаётся дорабатывать компоненты.
Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем своё дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым.