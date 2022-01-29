Селихов: «Главное, чтобы „Спартак“ хорошо подготовился к возобновлению РПЛ»

Голкипер «Спартака» порассуждал о подготовке к возобновлению сезона.

Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо. Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остаётся дорабатывать компоненты.

Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем своё дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами.