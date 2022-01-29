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«Крылья Советов» отправились на второй сбор

сегодня, 14:09

«Крылья Советов» отправились на второй сбор, который пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля.

Состав команды:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков.

Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Ян Гудков.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Великородный, Никита Салтыков, Александр Коваленко, Артем Соколов.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.

Отмечается, что Гудков, Коваленко, Салтыков, Великородный и Соколов находятся на просмотре.

В Турции у «Крыльев Советов» запланировано контрольные матчи с «Академией Пандева» (30 января), «Нижним Новгородом» (6 февраля) и «Астаной» (9 февраля).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:37
Костяк оставили !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:09
Удачи и самое главное чтобы без травм.
beefs
beefs
сегодня в 15:03
хогрошей подготовки к продолжению сезона...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
А в Турции циклон.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:57
Хорошей подготовки к весенней части чемпионата!
6ntj83xnmbuh
6ntj83xnmbuh
сегодня в 14:56
Полетели Крылышки в жаркие края
drug01
drug01
сегодня в 14:14
Доброго пути
протон
протон
сегодня в 14:12
Канунников жив?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:11
Хороших им сборов и без травм
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