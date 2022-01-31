Эджуке присоединился на сборах к ЦСКА

Нападающий Чидера Эджуке присоединился к ЦСКА на зимних сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
До этого Эджуке выступал в составе сборной Нигерии на Кубке африканских наций.
Чидера Эджуке приехал на #ФонбетТренировочныеСборы! 🤗— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 31, 2022
Уже сегодня Чиди приступает к тренировкам с командой pic.twitter.com/D5NKPUWX3U
Чидера пройдёт нормальный тренировочный цикл с командой.
Удачных сборов команде.
Чидера пройдёт нормальный тренировочный цикл с командой.
Удачных сборов команде.