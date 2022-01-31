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Эджуке присоединился на сборах к ЦСКА

сегодня, 13:01

Нападающий Чидера Эджуке присоединился к ЦСКА на зимних сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого Эджуке выступал в составе сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 15:14
Удачи и пусть все получится
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 14:23
Ну наконец-то дождались Чиди. Надеюсь успеют до возобновления чемпионата наладить связки с новичками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:15
На сегодняшний день главная (проверенная) звездочка ЦСКА.
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 13:24
Удачи на сборах и в играх!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:12
Нет худа (вылет сб. Нигерии) без добра.
Чидера пройдёт нормальный тренировочный цикл с командой.
Удачных сборов команде.
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Пора выходить на поле
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:10
Негритята освобождаются потихоньку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:03
Давай Эджуке,на тебя вся надежда!
3kt4gxf4qnku
3kt4gxf4qnku
сегодня в 13:03
Это хорошая новость
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:03
С возвращением из сборной......
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