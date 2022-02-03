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Голкипер «Сочи» Адамов —  об Акинфееве: «Номер один в стране»

сегодня, 12:09

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал, почему симпатизирует ЦСКА и лично Игорю Акинфееву:

Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю — по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:43
Акинфеев номер один,согласен
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:19
С этим трудно поспорить. Удачи Игорян !!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:05, ред.
Он -"Вечно второй",а первые меняются уже 18 лет с калейдоскопическим разноцветьем и космической скоростью.Вот сейчас №1-юный болтун из Краснодара.
амурец
амурец
сегодня в 12:54
На данный момент у нас он лучший
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:40
Хороший вратарь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:36
Дыра №1 руко63й это о нём.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:33
Вратарь надёжный!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:26
В общем тельняшка). Полоса белая, полоса черная. Кубок УЭФА, рекорд 43, Гинер, Веллитон, доверенное лицо, Чемпион, банкрот.
Точно через огонь и воду, медные трубы. Все повидал).
Легенда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:18
Лучший кипер страны...за последние (почти) 20 лет....
Это и так все знают...
2ebnj25fwqad
2ebnj25fwqad
сегодня в 12:11
По рекорду-43 так и в мире
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