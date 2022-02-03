Голкипер «Сочи» Адамов —  об Акинфееве: «Номер один в стране»

Вратарь «Сочи» рассказал, почему симпатизирует ЦСКА и лично :

Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю — по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА , а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный.