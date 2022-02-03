Сёмин: «„Локомотив“ терпел Мухина. Клуб оказал ему поддержку»

Экс-тренер «Локомотива» отреагировал на слова бывшего защитника команды , который сказал, что не чувствовал особого желания со стороны команды сохранить футболиста.

Во-первых, в «Локомотиве» он играл в стартовом составе. В «Локомотив» он пришел из Академии Коноплева, по-моему. У него были определенные проблемы в том, чтобы уйти от одних агентов к другим, «Локомотив» его терпел, «Локомотив» ему оказал поддержку. Всё, что я могу об этом сказать.

А почему он ушел? Если решение личное, это одна ситуация, если это решение его окружения, это другая ситуация.