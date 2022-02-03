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Сёмин: «„Локомотив“ терпел Мухина. Клуб оказал ему поддержку»

сегодня, 09:54

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего защитника команды Максима Мухина, который сказал, что не чувствовал особого желания со стороны команды сохранить футболиста.

Во-первых, в «Локомотиве» он играл в стартовом составе. В «Локомотив» он пришел из Академии Коноплева, по-моему. У него были определенные проблемы в том, чтобы уйти от одних агентов к другим, «Локомотив» его терпел, «Локомотив» ему оказал поддержку. Всё, что я могу об этом сказать.

А почему он ушел? Если решение личное, это одна ситуация, если это решение его окружения, это другая ситуация.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:34
Теперь нам будет крышу двигать!
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 10:29, ред.
Немного не в тему, но:
В РПЛ половина футболистов из академии Коноплева, вторая половина легионеры.
Ну и процента 4 это собственные воспитанники. И то, эти 3 процента из 4х - в Динамо))
Интересно, в чем успех этой академии?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:21
А теперь терпим мы.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:13
Палыч знает изнутри всю историю Мухина в Локомотиве.
Это ещё раз подтверждает то, что Мухин на первое место ставит деньги, а потом уже футбол иначе Палыч не стал бы так говорить.
Проблема наших молодых футболистов это большие зарплаты из-за "паспорта" и окружения, которое хочет много и сразу.
Мухин говорит, что он хотел остаться, но почему он не говорит, что за остаться помимо контракта, а новый контракт был не хуже армейского, они ещё требовали ливак в конверте в несколько лямов? Агент бегал по другим клубам и активно его предлагал. В Спартаке тоже охренели от таких запросов и ответили отказом. Вот так он хотел остаться в Локо!
Так же тот факт, что игрок уходит из команды, которая выступает в еврокубке в команду где этих еврокубков нет и перспективы туманны. Ну, да только из-за денег. Так, что Мухину лучше помолчать!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:10
И этот погнался за длинным рублем.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:00
Два последних матча в ЦСКА показал наконец,почему его считали перспективным.До этого,кроме боевитости,ничего не проглядывалось.А что впереди-посмотрим.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:00
Терпел но не вытерпел
rms9r2u4t4rg
rms9r2u4t4rg
сегодня в 09:59
Так оно и было
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