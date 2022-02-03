Сёмин: «„Локомотив“ терпел Мухина. Клуб оказал ему поддержку»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего защитника команды Максима Мухина, который сказал, что не чувствовал особого желания со стороны команды сохранить футболиста.
Во-первых, в «Локомотиве» он играл в стартовом составе. В «Локомотив» он пришел из Академии Коноплева, по-моему. У него были определенные проблемы в том, чтобы уйти от одних агентов к другим, «Локомотив» его терпел, «Локомотив» ему оказал поддержку. Всё, что я могу об этом сказать.
А почему он ушел? Если решение личное, это одна ситуация, если это решение его окружения, это другая ситуация.
Это ещё раз подтверждает то, что Мухин на первое место ставит деньги, а потом уже футбол иначе Палыч не стал бы так говорить.
Проблема наших молодых футболистов это большие зарплаты из-за "паспорта" и окружения, которое хочет много и сразу.
Мухин говорит, что он хотел остаться, но почему он не говорит, что за остаться помимо контракта, а новый контракт был не хуже армейского, они ещё требовали ливак в конверте в несколько лямов? Агент бегал по другим клубам и активно его предлагал. В Спартаке тоже охренели от таких запросов и ответили отказом. Вот так он хотел остаться в Локо!
Так же тот факт, что игрок уходит из команды, которая выступает в еврокубке в команду где этих еврокубков нет и перспективы туманны. Ну, да только из-за денег. Так, что Мухину лучше помолчать!
Это ещё раз подтверждает то, что Мухин на первое место ставит деньги, а потом уже футбол иначе Палыч не стал бы так говорить.
Проблема наших молодых футболистов это большие зарплаты из-за "паспорта" и окружения, которое хочет много и сразу.
Мухин говорит, что он хотел остаться, но почему он не говорит, что за остаться помимо контракта, а новый контракт был не хуже армейского, они ещё требовали ливак в конверте в несколько лямов? Агент бегал по другим клубам и активно его предлагал. В Спартаке тоже охренели от таких запросов и ответили отказом. Вот так он хотел остаться в Локо!
Так же тот факт, что игрок уходит из команды, которая выступает в еврокубке в команду где этих еврокубков нет и перспективы туманны. Ну, да только из-за денег. Так, что Мухину лучше помолчать!