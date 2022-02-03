Агент Сафонов: «Над Салиховой и Газизовым смеются даже в Европе»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на конфликт между бывшим гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым и спутницей владельца клуба Заремой Салиховой.

Ну, Зарема в своё время взрывала интернет своими высказываниями. А про Газизова можно говорить разное, но он уходил, когда команда была в зоне Лиги чемпионов и в лидерах РПЛ . По крайней мере, результат был.

Кто будет победителем в этой войне? А тут не будет победителей. И та, и другая сторона испачкает свой имидж. Думаю, что Газизов свои какие-то деньги в итоге получит, но не в том объеме, как он хочет. Но по имиджу клуба «Спартака» эта война нанесла приличный урон, и над ними смеются не только в России, но и в Европе.