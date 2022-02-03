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Агент Сафонов: «Над Салиховой и Газизовым смеются даже в Европе»

сегодня, 10:03

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на конфликт между бывшим гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым и спутницей владельца клуба Заремой Салиховой.

Ну, Зарема в своё время взрывала интернет своими высказываниями. А про Газизова можно говорить разное, но он уходил, когда команда была в зоне Лиги чемпионов и в лидерах РПЛ. По крайней мере, результат был.

Кто будет победителем в этой войне? А тут не будет победителей. И та, и другая сторона испачкает свой имидж. Думаю, что Газизов свои какие-то деньги в итоге получит, но не в том объеме, как он хочет. Но по имиджу клуба «Спартака» эта война нанесла приличный урон, и над ними смеются не только в России, но и в Европе.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
сегодня в 10:49
а ты посмейся им прямо в лицо.
твоё лицо не один пластический хирург не возьмётся исправлять
dok66
dok66
сегодня в 10:46
Какая разница , как себя пиарить . Можно и так .
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:35
Над Заримой не грех и посмеяться.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:33
Не важно кто победит, важен сам процесс!
Имидж? Имидж ничто, хайп всё!!!
Особенно когда в юбилейный год такие результаты, надо компенсировать скандалами. Не зря же Зарему больше интересуют накрученные ролики в ютубе Динамо, чем результаты Спартака.
beefs
beefs
сегодня в 10:31
а что вы не знали, они же подрабатывают в цирке...
YVG
YVG
сегодня в 10:27
Никакого футбола - только смех.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:19
Скажем так, в Европе мало кто знает спартак а вот эту спутницу и федуна знают многие.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:11
Здоровый смех заменяет стакан сметаны). Пусть кушают на здоровье.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:09
Исходя из текста складывается впечатление, что под "ними" имеется в виду "Спартак".

"Но по имиджу клуба «Спартака» это война нанесла приличный урон, и над ними смеются не только в России, но и в Европе."
ДСА
ДСА
сегодня в 10:08
Над Салиховой понятно почему смеются, а Газизов сделал всё по уму.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:04
Да это так.
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