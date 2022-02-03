Соболев рассказал, как переживает хейт болельщиков во время голевой засухи .

Форвард «Спартака» рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны фанатов в своей адрес из-за отсутствия голов:

Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело.

Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.