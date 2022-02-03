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Соболев рассказал, как переживает хейт болельщиков во время голевой засухи

03 февраля 2022, 00:46

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны фанатов в своей адрес из-за отсутствия голов:

Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело.

Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 16 играх РПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
протон
протон
03 февраля в 10:10
Ключевое: голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии.

Когда есть две золотые составляющие: жирный контракт и паспорта, дело верное. Сашка Кокорин не даст соврать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 февраля в 08:31
Посетил психолога и всё наладилось!
Gahi
Gahi
03 февраля в 08:17
Это хорошо что голова стала ясной и есть стремление к чему идти и добиваться цели. А результативность нужно улучшать и желательно чтобы голов было больше именно с игры и тогда болельщик будет поддерживать всегда, такого футболиста. Удачи
Djebrael
Djebrael
03 февраля в 08:05
Плохо ты Саня играешь
mihaluch
mihaluch
03 февраля в 08:00
Это его уровень.
sv_1969
sv_1969
03 февраля в 07:42
Ему все по хрен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 февраля в 07:37, ред.
Смешно читать, видеть "хейт" про Соболя). И это про Напа, который в ЛЕ, сделал 5 результативных действий забив по 2 гола не кому-нибудь, а Лестеру 2, Наполи 2 и одну голевую передачу, и лидирует в списке бомбардиров в ЛЕ, уступая лишь игроку Лиона.
А РПЛ, это РПЛ, со своими "приколами", палками в колеса, кнопками, подножками).
Соболь-ценный зверёк!).
shlomo2
shlomo2
03 февраля в 07:36
Играть нужно всегда качественно и постоянно... а не от случая к случаю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 февраля в 07:26
Ему больше времени в бассейне нужно проводить...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 февраля в 07:09
Изначальна было понятно, что соболь не уровень РПЛ.
q3e28rp5b4mf
q3e28rp5b4mf
03 февраля в 06:27
Кому нужно его нытье?
Байкал-38
Байкал-38
03 февраля в 06:23
Основная задача Соболева не голы забивать, а выпрашивать пенальти и карточки для соперника.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 февраля в 06:23
Это его проблемы.
ABir
ABir
03 февраля в 06:02
Действительно в этом сезоне не много забивал, но видно, что старался
shlomo
shlomo
03 февраля в 05:53
Многие через такое проходили
STVA 1
STVA 1
03 февраля в 05:34
Ничего... Переживёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 февраля в 02:08
Главное, денежка капает. А там пусть бубнит кто угодно...
Ironigor
Ironigor
03 февраля в 01:27
Соболев рассказал, как переживает хейт болельщиков во время голевой засухи .
Я думаю что он прекрасно знает за что его хейтили . Это не только за голевые засухи , а больше из-за того что после подписания нового более выгодного контракта, в котором естественно были более высокие зарплаты , премиальные и разные бонусы вскружили голову и ты вообще так сказать забил на саму игру . А ещё больше что взял дурную привычку падать как подкошенный требуя желтые карточки или пенальти. Не зря же к тебе прилипла сразу кличка , - дельфин 🐬 !!! И это факт, который ещё долго будет за тобой числится.

Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё .
А вот это твое высказывание вообще не понимаю. Если ты себя считаешь голеодором, то почему у тебя появляются вообще такие мысли о необязательном голе . Как вообще может футболист , а тем более нападающий не думать о голе ??? Тогда с какой целью ты всё это время выходил на поле , может из-за этих дурацких мыслей ты и немог забивать человек - дельфин 🐬 . Если бы была в контракте такая опция , чтобы тебя можно было в виде исправительной практики и переосмысления , послать на пол сезона в какой нибудь другой чемпионат. То тебя нужно было бы послать в Чемпионат Шотландии, где бы ты точно задвигался как надо и перестал бы нырять как дельфин 🐬 уж точно. Там на такие уловки судьи не обращают внимания, а ещё бы получал горчичники за эти спектакли . Самый лучший вариант для переосмысления самого себя Чемпионат Шотландии. Но вот один главный вопрос, а кто возьмёт тебя туда. Ну это так , лирическое отступление. Всем Добра !!!
LOpp
LOpp
03 февраля в 01:16
После каждого пополнения зарплатой карты хейт переносится легче и приходит уверенность.
beefs
beefs
03 февраля в 00:52
Не понятно о какой уверенности он говорит...
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