Соболев рассказал, как переживает хейт болельщиков во время голевой засухи .

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны фанатов в своей адрес из-за отсутствия голов:
Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело.
Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 16 играх РПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Я думаю что он прекрасно знает за что его хейтили . Это не только за голевые засухи , а больше из-за того что после подписания нового более выгодного контракта, в котором естественно были более высокие зарплаты , премиальные и разные бонусы вскружили голову и ты вообще так сказать забил на саму игру . А ещё больше что взял дурную привычку падать как подкошенный требуя желтые карточки или пенальти. Не зря же к тебе прилипла сразу кличка , - дельфин 🐬 !!! И это факт, который ещё долго будет за тобой числится.
Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё .
А вот это твое высказывание вообще не понимаю. Если ты себя считаешь голеодором, то почему у тебя появляются вообще такие мысли о необязательном голе . Как вообще может футболист , а тем более нападающий не думать о голе ??? Тогда с какой целью ты всё это время выходил на поле , может из-за этих дурацких мыслей ты и немог забивать человек - дельфин 🐬 . Если бы была в контракте такая опция , чтобы тебя можно было в виде исправительной практики и переосмысления , послать на пол сезона в какой нибудь другой чемпионат. То тебя нужно было бы послать в Чемпионат Шотландии, где бы ты точно задвигался как надо и перестал бы нырять как дельфин 🐬 уж точно. Там на такие уловки судьи не обращают внимания, а ещё бы получал горчичники за эти спектакли . Самый лучший вариант для переосмысления самого себя Чемпионат Шотландии. Но вот один главный вопрос, а кто возьмёт тебя туда. Ну это так , лирическое отступление. Всем Добра !!!
Я думаю что он прекрасно знает за что его хейтили . Это не только за голевые засухи , а больше из-за того что после подписания нового более выгодного контракта, в котором естественно были более высокие зарплаты , премиальные и разные бонусы вскружили голову и ты вообще так сказать забил на саму игру . А ещё больше что взял дурную привычку падать как подкошенный требуя желтые карточки или пенальти. Не зря же к тебе прилипла сразу кличка , - дельфин 🐬 !!! И это факт, который ещё долго будет за тобой числится.
Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё .
А вот это твое высказывание вообще не понимаю. Если ты себя считаешь голеодором, то почему у тебя появляются вообще такие мысли о необязательном голе . Как вообще может футболист , а тем более нападающий не думать о голе ??? Тогда с какой целью ты всё это время выходил на поле , может из-за этих дурацких мыслей ты и немог забивать человек - дельфин 🐬 . Если бы была в контракте такая опция , чтобы тебя можно было в виде исправительной практики и переосмысления , послать на пол сезона в какой нибудь другой чемпионат. То тебя нужно было бы послать в Чемпионат Шотландии, где бы ты точно задвигался как надо и перестал бы нырять как дельфин 🐬 уж точно. Там на такие уловки судьи не обращают внимания, а ещё бы получал горчичники за эти спектакли . Самый лучший вариант для переосмысления самого себя Чемпионат Шотландии. Но вот один главный вопрос, а кто возьмёт тебя туда. Ну это так , лирическое отступление. Всем Добра !!!