ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2022

Мостовой о «Спартаке»: «Ни о какой стабильности здесь не может быть речи!»

сегодня, 10:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб РигаРигаМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между «красно-белыми» и «Риги».

Скорее всего, мотивация была у «Риги» была намного больше. Поэтому может они и смогли устоять.

Как «Спартак» будет дальше выглядеть? Ну, я думаю, что он также и будет выглядеть. Потому что в «Спартаке» за последнее время столько всего меняется. Поэтому ни о какой стабильности здесь не может быть речи!

Все новости
Федотов — о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Никаких разговоров не было»
Сегодня, 14:23
Созин: «Провести игру с Польшей на стадионе „Динамо“ — единственный выход»
Сегодня, 13:34
Адамов рассказал о срыве его перехода в «Зенит»
Сегодня, 13:07
Голкипер «Сочи» Адамов —  об Акинфееве: «Номер один в стране»
Сегодня, 12:09
Агент Сафонов: «В Белоруссии за 3000 евро Ганчаренко не будет работать»
Сегодня, 10:31
Агент Сафонов: «Над Салиховой и Газизовым смеются даже в Европе»
Сегодня, 10:03
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:25
Важно, что об этом думает жека ловчев.
старина
старина
сегодня в 13:52
Мостовой это яркий пример как из футболиста сделаться базарной бабкой
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:32
Стабилен только Мостовой - продолжает намекать о своих желаниях, но в тренеры стабильно никто не зовет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:31
Пока есть Федун...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:43
О стабильности говорить рано
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:11
Ничья с Ригой - это позор.
makkie
makkie
сегодня в 11:09
Всегда удивляют эксперты, которые делают выводы по товарищеским матчам.
А уж Мостовой в квадрате удивляет постоянно ))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:05
Стабильность может быть разной.Иногда похожей на надежду,а иногда-на безнадёгу.О чём идёт речь???
y8npsvy5j2t5
y8npsvy5j2t5
сегодня в 10:59
Так оно и есть
za logiku
za logiku
сегодня в 10:53
устоять - это сильно сказано... попади ларсон в пустые ворота - не устоял бы)
да и сами могли попасть разок...
Oliver S
Oliver S
сегодня в 10:39
Что же ты лепишь, Александр? Идёт сбор, товарищеские матчи, подъезжают новички, тренер новый, схемы нарабатываются, тут не о стабильности нужно думать, а о том, как более-менее добить сезон и побороться за кубок, так что иди дальше сплетни и слухи комментируй, балабол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100