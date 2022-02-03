Мостовой о «Спартаке»: «Ни о какой стабильности здесь не может быть речи!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между «красно-белыми» и «Риги».
Скорее всего, мотивация была у «Риги» была намного больше. Поэтому может они и смогли устоять.
Как «Спартак» будет дальше выглядеть? Ну, я думаю, что он также и будет выглядеть. Потому что в «Спартаке» за последнее время столько всего меняется. Поэтому ни о какой стабильности здесь не может быть речи!
А уж Мостовой в квадрате удивляет постоянно ))
А уж Мостовой в квадрате удивляет постоянно ))
да и сами могли попасть разок...
да и сами могли попасть разок...