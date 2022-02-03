«Реал» летом попробует подписать Анхелиньо

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сегодня, 15:31

Мадридский «Реал» хочет пригласить в команду Анхелиньо из «РБ Лейпциг». Попытку подписания игрока «сливочные» предпримут будущим летом.

Ожидается, что немецкий клуб будет требовать за трансфер футболиста 50 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму. Сам же Анхелиньо хотел бы попробовать свои силы в мадридском гранде.