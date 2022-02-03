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«Реал» летом попробует подписать Анхелиньо

сегодня, 15:31

Мадридский «Реал» хочет пригласить в команду Анхелиньо из «РБ Лейпциг». Попытку подписания игрока «сливочные» предпримут будущим летом.

Ожидается, что немецкий клуб будет требовать за трансфер футболиста 50 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму. Сам же Анхелиньо хотел бы попробовать свои силы в мадридском гранде.

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Все комментарии
c6e8tfnbuerv
c6e8tfnbuerv
сегодня в 16:27
Для глубины состава сойдёт
Cat01
Cat01
сегодня в 16:03
Надо пробовать
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:59
Да вроде ничего особенного в нём нет. В сборную не привлекался, МС не подошёл и стоит 50 лямов, многовато что то.
протон
протон
сегодня в 15:39
Также сливочные следят за Серхио Регилоном из «Тоттенхэма» и Хосе Гайей из «Валенсии». Кто-то из них может стать заменой бразильцу Марсело, который покинет «Реал» по истечении контракта летом.
Анхелиньо в сезоне-2021/22 провел за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
Тем не менее «Интер» продолжит следить за Анхелиньо и постарается подписать его летом, так как Иван Перишич, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Кроме того, летом Анхелиньо можно будет купить дешевле — примерно за 30 млн евро.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:36
Игрок топовый можно сказать
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