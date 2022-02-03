«Реал» летом попробует подписать Анхелиньо

Мадридский «Реал» хочет пригласить в команду Анхелиньо из «РБ Лейпциг». Попытку подписания игрока «сливочные» предпримут будущим летом.
Ожидается, что немецкий клуб будет требовать за трансфер футболиста 50 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму. Сам же Анхелиньо хотел бы попробовать свои силы в мадридском гранде.
Анхелиньо в сезоне-2021/22 провел за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
Тем не менее «Интер» продолжит следить за Анхелиньо и постарается подписать его летом, так как Иван Перишич, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Кроме того, летом Анхелиньо можно будет купить дешевле — примерно за 30 млн евро.
Анхелиньо в сезоне-2021/22 провел за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
Тем не менее «Интер» продолжит следить за Анхелиньо и постарается подписать его летом, так как Иван Перишич, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Кроме того, летом Анхелиньо можно будет купить дешевле — примерно за 30 млн евро.