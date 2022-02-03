Кавазашвили: «В травмах Кокорина виноваты его окружение и клубы»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации нападающего в «Фиорентине».

Ни одна солидная зарубежная команда не оставит футболиста, если на него нет надежд. Значит, «Фиорентина» верит в Кокорина, раз они его заявили на вторую часть чемпионата. Итальянский клуб не посмотрел на то, что большинство журналистов отзываются о Кокорине со смехом и присудили ему звание худшего игрока Италии. Если его не выгнали из клуба, значит, он серьезно готовится и не получает травмы. На него есть надежда. Дай бог, чтобы Саша заиграл. Его уже чисто по-человечески жалко. Кокорин не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения. Именно российские клубы помогли Кокорину распуститься. Желаю ему успехов. Пусть он громогласно заиграет в «Фиорентине» и докажет, что русский футболист достоин уважения.