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Кавазашвили: «В травмах Кокорина виноваты его окружение и клубы»

вчера, 22:26

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Ни одна солидная зарубежная команда не оставит футболиста, если на него нет надежд. Значит, «Фиорентина» верит в Кокорина, раз они его заявили на вторую часть чемпионата. Итальянский клуб не посмотрел на то, что большинство журналистов отзываются о Кокорине со смехом и присудили ему звание худшего игрока Италии. Если его не выгнали из клуба, значит, он серьезно готовится и не получает травмы. На него есть надежда. Дай бог, чтобы Саша заиграл. Его уже чисто по-человечески жалко. Кокорин не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения. Именно российские клубы помогли Кокорину распуститься. Желаю ему успехов. Пусть он громогласно заиграет в «Фиорентине» и докажет, что русский футболист достоин уважения.

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Все комментарии
протон
протон ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 00:23
мостовой
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:15
Да какая Кокорин жертва ? Самострел !
Loko57
Loko57
вчера в 23:34
Что Кавазашвили, что Смородская! Кто хоть у них интервью берет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:26
А вдруг заиграет,чудеса же случаются!
Cat01
Cat01
вчера в 23:18
Виноват прежде сам!??
Futurista
Futurista
вчера в 23:08
В травмах Кокорина виноваты Пак и стул...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:07
Дед сейчас назвал Кокорина умственно отсталым человеком, над которым все издевались, а он этого не понимал.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:53
Хватит уже о нем.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:52
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:45
Он хоть понимает почему "Фиорентина" не может избавиться от Кокорина, а "Барселона" от Дембеле?
старина
старина
вчера в 22:32
Дядя Анзор,хватит уже....Новый Год давно прошел и годы ваши уже немолодые...Со всем уважением
протон
протон
вчера в 22:30
Стрельцов был одним из лучших молодых форвардов в мире. Кокоша до срока был лимитчиком, которого больше заботили фотки в Дубае, чем футбол.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:27
Деда много сегодня
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