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Мостовой: «Футболисты — такие же люди, им тоже придется делать Fan ID»

сегодня, 20:40

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что РФС обяжет футболистов и тренеров оформлять Fan ID.

Уже говорил, что мое отношение к этой теме — 50 на 50, потому что никто не дал ответа на вопрос, для чего это было сделано. Вроде для безопасности. Какой безопасности? Камеры стоят на каждом углу. Но раз это узаконено, другого выхода нет. Футболисты — такие же люди, им тоже придется делать Fan ID, что здесь такого? По идее, такой же паспорт, который есть у каждого гражданина нашей страны.

Могут ли игроки и тренеры объявить бойкот? Вряд ли. Недовольные всегда будут. И я тоже не понимал, зачем это нужно. Но есть такой закон. Мне тоже неприятно, когда я сажусь в машину, проезжаю сто метров, а меня четыре раза камеры фиксируют. Раньше не было ни одной камеры и все жили нормально. А сейчас едешь и боишься свернуть, остановиться — везде камеры. На этом бешеные состояния зарабатывают, поэтому так и происходит.

Оформлю ли я Fan ID? Сделаю, конечно. На чемпионате мира делали же. Да и куда деваться?

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
сегодня в 22:59
Потому что ты раб.
протон
протон
сегодня в 21:52
Обычный юризм головного мозга, у нас сейчас везде такое.

Сначала принимаем какой-то закон, не приходя в сознание, а потом обнаруживаем, что из него следуют идиотские следствия, которые не заметили заранее - вроде потери слова "зрители" в законе о FanID и, как следствие, распространение его на всех, кто должен зайти на стадион. Это еще ничего, завтра кто-нибудь поймет, что международные матчи проводить нельзя, поскольку соперники не имеют FanID.
протон
протон
сегодня в 21:52
Вот теперь я точно смогу с семьей на футбол сходить, не надо будет бояться, что какой нибудь футболист стулом огреет))
Вот будет неловко, если однажды рандомный тренер напьётся на стадионе пивка и поучаствует в драке, после чего получит наказание с недопуском на стадионы. Прям начала ждать комичные истории...
Ещё более неловко будет, если какой-то тренер или футболист просто засветится на протестах, после чего попадёт в чс и получит бан на стадион ))
Можно еще бирки вставлять футболистам в уши как на свиноферме. На них разместить куар код фан айди
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 21:32
Во как... все под каток
112910415
112910415
сегодня в 21:06
сюрреализм крепчал ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:53
Враги гайцы оказались приятнее в воспоминаниях,чем электроняки на столбах. Что хотите :Живое общение с шансами на прощение и понимание! А сейчас можно влететь,ничего не совершив.
Tex
Tex
сегодня в 20:49
Как скажут - так и сделаете...
drug01
drug01
сегодня в 20:41
Все равны
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