Мостовой: «Футболисты — такие же люди, им тоже придется делать Fan ID»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что РФС обяжет футболистов и тренеров оформлять Fan ID.

Уже говорил, что мое отношение к этой теме — 50 на 50, потому что никто не дал ответа на вопрос, для чего это было сделано. Вроде для безопасности. Какой безопасности? Камеры стоят на каждом углу. Но раз это узаконено, другого выхода нет. Футболисты — такие же люди, им тоже придется делать Fan ID, что здесь такого? По идее, такой же паспорт, который есть у каждого гражданина нашей страны.

Могут ли игроки и тренеры объявить бойкот? Вряд ли. Недовольные всегда будут. И я тоже не понимал, зачем это нужно. Но есть такой закон. Мне тоже неприятно, когда я сажусь в машину, проезжаю сто метров, а меня четыре раза камеры фиксируют. Раньше не было ни одной камеры и все жили нормально. А сейчас едешь и боишься свернуть, остановиться — везде камеры. На этом бешеные состояния зарабатывают, поэтому так и происходит.

Оформлю ли я Fan ID? Сделаю, конечно. На чемпионате мира делали же. Да и куда деваться?