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«Можно лет пять ждать своего шанса». Уткин — об уходе из «Краснодара»

сегодня, 19:30

Полузащитник Даниил Уткин объяснил, почему перешёл в аренду в «Ахмат» из «Краснодара».

После ковидной изоляции я выходил в основе и, как мне кажется, неплохо играл: забил два «Зениту», было несколько голевых передач. Но как только другие ребята восстанавливались от травм – предпочтение отдавалось им. Я понял: видимо, играю только из-за того, что многие сломаны. Получал всё меньше игрового времени, хотя понимал: могу ещё побороться за место в составе. Но ничего не менялось.

Я смотрел и на других ребят: Ваню Игнатьева, Тёму Голубева, Даню Фомина. Понял — у каждого свой путь. Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провёл 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь. И доказать: Уткин — нетипичный футболист «только для „Краснодара“. Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:11
Сам сдал, одну игру на эмоциях играл и всё потом тишина, если не можешь бороться за место в составе хорошо, уходи. Российских футболистов нехватает и в ахмате конечно будет больше времени, но без конкуренции в серьёзной команде не заиграешь.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:07
Это его право
beefs
beefs
сегодня в 20:06
каждый сам вершит свою судьбу...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:58
Руководству фк Ахмат пожалуй стоит летом оформить с Краснодаром полноценный переход Уткина в Грозный. Даниил гармонично вписался в коллектив новой для себя команды и демонстрирует очень качественный и результативный футбол, забив четверть всех голов команды в текущем сезоне и наряду с нападающим Конате является лидером по числу забитых мячей, коих насчитывается двенадцать на двоих. Думаю, что игрок далеко ещё не сказал своё последнее слово и в оставшихся играх чемпионата сумеет улучшить свою статистику. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:54
Не попадал в состав потому, что другие были сильнее.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:38
И зря сбежал, в этом сезоне точно бы играл
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:32
Главное не языком работать, а на поле доказывать.
drug01
drug01
сегодня в 19:31
Сам решил
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