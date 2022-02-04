Агент Клаудиньо: «Малком не участвовал в переходе моего клиента в „Зенит“»

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сегодня, 19:20

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил слова главного тренера команды Сергея Семака о том, что хавбек петербуржцев Малком не принимал участия в сделке по переходу своего соотечественника в «Зенит» из «РБ Брагантино».

Да, Малком никак не участвовал в переходе. Он просто давний друг Клаудиньо, ничего более. Все наблюдения и интерес показывали Семак и Вильям [Оливейра]. Это действительно продолжалось около двух лет.

Недавно «Зенит» показал, как Клаудиньо забил первый гол в 2022 году.