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Агент Клаудиньо: «Малком не участвовал в переходе моего клиента в „Зенит“»

сегодня, 19:20

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил слова главного тренера команды Сергея Семака о том, что хавбек петербуржцев Малком не принимал участия в сделке по переходу своего соотечественника в «Зенит» из «РБ Брагантино».

Да, Малком никак не участвовал в переходе. Он просто давний друг Клаудиньо, ничего более. Все наблюдения и интерес показывали Семак и Вильям [Оливейра]. Это действительно продолжалось около двух лет.

Недавно «Зенит» показал, как Клаудиньо забил первый гол в 2022 году.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:22
Кто же им поверит?
Gahi
Gahi
сегодня в 19:53
Раз такой расклад, тогда будет легче спросить с тех кто настаивал на этот переход, если всё пойдёт не так как хотелось. Впереди большие матчи у команды, 17 февраля "Зенит" будет принимать "Бетис" в рамках турнира Лиги Европы УЕФА и скорее всего Клаудиньо выйдет в стартовым составе команды. Желаю ему начать так же как это сделал в своём первом матче стартового состава в этом турнире Сердар Азмун забил два гола и сделал результативную передачу, тогда три года назад "Зенит" обыграл "Фенербахче" со счётом 3-1. "У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие." Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:23
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