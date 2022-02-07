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Нойер пропустит от трёх до шести недель из-за операции

07 февраля 2022, 14:03

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер выбыл на несколько недель после операции на правом колене.

Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг утверждает, что 35-летний немецкий вратарь пропустит 3-4 недели в лучшем случае и 6 недель в худшем.

Отмечается, что переговоры о продлении контракта с Нойером продолжатся.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 17:38
Скорейшего выздоравления!!!
1 984
1 984
07 февраля в 15:08
Скорейшего возвращения на поле.
протон
протон
07 февраля в 14:46
С одной стороны с Зальцбургом этого должно хватить при отсутствии Горетцки,Девиса и Нойера
Но с другой стороны это все немножко пугает,ибо оборона это тихий ужас,зюле уже мыслями в объятьях брутальных фанатов АПЛ,Павар просто дно в этом сезоне и на уровне один Люка играет,а там эта сладкая парочка Адейеми (который из кожи вон будет лезть что бы накидать бывшему клубу) и Окафор
dadrail
dadrail
07 февраля в 14:42
Не вовремя это он удумал...ну что делать... удачной операции и быстрого восстановления
564dfb8w3e39
564dfb8w3e39
07 февраля в 14:36
Тут торопиться не надо
Cat01
Cat01
07 февраля в 14:32
Здоровье надо беречь
sv_1969
sv_1969
07 февраля в 14:31
Жаль конечно!
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 14:08
Рекорд откладывается!
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