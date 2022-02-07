Нойер пропустит от трёх до шести недель из-за операции

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер выбыл на несколько недель после операции на правом колене.
Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг утверждает, что 35-летний немецкий вратарь пропустит 3-4 недели в лучшем случае и 6 недель в худшем.
Отмечается, что переговоры о продлении контракта с Нойером продолжатся.
Но с другой стороны это все немножко пугает,ибо оборона это тихий ужас,зюле уже мыслями в объятьях брутальных фанатов АПЛ,Павар просто дно в этом сезоне и на уровне один Люка играет,а там эта сладкая парочка Адейеми (который из кожи вон будет лезть что бы накидать бывшему клубу) и Окафор
Но с другой стороны это все немножко пугает,ибо оборона это тихий ужас,зюле уже мыслями в объятьях брутальных фанатов АПЛ,Павар просто дно в этом сезоне и на уровне один Люка играет,а там эта сладкая парочка Адейеми (который из кожи вон будет лезть что бы накидать бывшему клубу) и Окафор