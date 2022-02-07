Нойер пропустит от трёх до шести недель из-за операции

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07 февраля 2022, 14:03

Голкипер «Баварии» выбыл на несколько недель после операции на правом колене.

Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг утверждает, что 35-летний немецкий вратарь пропустит 3-4 недели в лучшем случае и 6 недель в худшем.

Отмечается, что переговоры о продлении контракта с Нойером продолжатся.